翡翠水庫整備待命 防汛期截流水可供民生、發電

翡翠水庫「溢洪道」完成檢查及測試操作正常。（翡翠水庫管理局提供）

2025/04/26 10:23

〔記者何玉華／台北報導〕台灣每年5月進入防汛期，梅雨、颱風豪雨可能接踵而來，台北市政府翡翠水庫管理局自4月初起展開各項防汛整備工作，測試各項控水閘門共25道，翡管局局長林裕益表示，控水閘門已完成操作測試，全面待命中；一但有豪雨、颱風來襲，會預留2至3成水庫容量節流，屆時不用洩洪防水，還可將截流的水轉化為民生及發電水源，去年因此供水發電收入超過8.5億元，創水庫營運以來之最。

林裕益表示，每年5至11月為防汛期，梅雨季首先登場，接著進入夏天，經常有颱風、豪雨發生；為確保翡翠水庫「蓄洪防災」功能，4月初已展開各項控水閘門的檢查及操作測試，包括翡翠大壩溢洪道、沖刷道、河道放水口、排洪隧道、發電進水口等共25道，近日已完成操作測試，功能正常，全面待命中。

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翡管局安全檢查科長何謹余說，翡翠水庫的大壩擁有25道控水閘門，分別設於溢洪道、沖刷道、河道放水口、發電進水口、排洪隧道及副壩。每一道閘門各有其功能，具有防洪、供水、排砂等功能，可減少淤積，延長水庫壽命；其中，溢洪道每道寬14米，共有8道，同時排放最高達每秒7670噸的排洪量，相當瞬間排放3座奧運標準游泳池的水量；大壩中央處的3道「沖刷道」，每秒可排洪700噸；大壩最下方的「河道放水口」，排放流量每秒47噸。

另外，安全檢查股股長孫建哲指出，翡翠大壩內部還設有3處不同高度的「發電放水口」，每秒可供102噸進行水力發電，發電後的原水，還能提供下游直潭淨水場所需用水，供應大台北600萬人民生用水

翡管局指出，去年歷經凱米、山陀兒、康芮三次颱風，翡翠水庫部署得宜，在7至10月間控制水庫水位預留2至3成容量，颱風來襲時，不用洩洪放水，截流的水還可轉化為「民生用水」及「水力發電」水源；去年三次颱風，水庫平均洪水削減率達90%，共攔截洪水量高達1億5699萬噸，將原本可能致災的洪水，截流轉化為民生及發電水源，防災又興利，以去（2024）年為例，翡翠水庫供水發電收入超過8.5億元，創水庫營運以來之最。

翡管局表示，翡翠水庫集水區廣達303平方公里，面積為台北市的1.1倍，位於新店溪流域909平方公里的上游，颱風豪雨期間，水庫操作得宜，可以截留洪水，減少新店溪3分之1的洪水與水患風險，也能降低淡水河9分之1的洪水與水患風險。

翡翠水庫「發電進水口」檢查及測試操作正常。（翡翠水庫管理局提供）

翡翠水庫管理局自4月初起展開各項防汛整備工作，測試各項控水閘門共25道，已完成操作測試，全面待命中。（翡翠水庫管理局提供）

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