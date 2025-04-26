日本立山黑部雪牆見「大罷免」塗鴉挨轟 網友打臉揭真相

立山黑部為日本知名觀光景點，日前有網友爆料，稱雪牆遭人塗鴉，竟留下「大罷免、大成功」的字樣，引發網友抨擊「丟臉丟到國外」。但後續也有網友反駁，指該處原本就是開放給遊客留言的空間。（圖擷自網路）

2025/04/26 12:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立山黑部為日本知名觀光景點，日前有網友爆料，稱雪牆遭人塗鴉，竟留下「大罷免、大成功」的字樣，引發網友抨擊「丟臉丟到國外」。但後續也有網友反駁，指該處原本就是開放給遊客留言的空間，質疑「不然你以為那麼多字怎麼來的？」、「沒去過也可以爬一下文」。

位於日本北陸的立山黑部是世界著名的山岳觀光路線，在當地可欣賞高聳雪壁景觀，不過日前有網友在臉書社團「匿名2公社」爆料稱，疑似有台灣人竟在壯麗的雪牆上塗鴉留下「大罷免、大成功」，發文一出引發網友議論，不少人甚至痛批「丟臉丟到國外」、「素質堪慮」、「跟中國大媽沒兩樣」，甚至有網友稱「低能青鳥，耍腦殘刷到國外也太丟臉」、「青鳥又跑去日本夏夕夏景」、「青鳥無誤，嘻嘻」。

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後續在網路上又傳出，「大罷免、大成功」疑遭不同立場的支持者塗改，已變成「大罷免、不成功」引發又一波議論。

不過對此也有網友指出，該處雪牆原本就是開放給遊客留言的空間，並紛紛留言駁斥：「記得那邊可以留言不是嗎？」、「留言區而已，寫什麼都可以，不然你以為那麼多字怎麼來的？」、「沒去過也可以爬一下文，本來就是供旅客留言的牆」、「就供遊客留言專用的雪牆，丟臉什麼了？」；後續則又傳出，原先的貼文已遭移除。

有網友指出，該處雪牆原本就是開放給遊客留言的空間，並紛紛留言駁斥：「記得那邊可以留言不是嗎？」（圖擷自X）

立山黑部為日本知名觀光景點，日前有網友爆料，稱雪牆遭人塗鴉，竟留下「大罷免、大成功」的字樣，引發網友抨擊「丟臉丟到國外」。但後續也有網友反駁，指該處原本就是開放給遊客留言的空間。（圖擷自X）

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