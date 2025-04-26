為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日本立山黑部雪牆見「大罷免」塗鴉挨轟 網友打臉揭真相

    立山黑部為日本知名觀光景點，日前有網友爆料，稱雪牆遭人塗鴉，竟留下「大罷免、大成功」的字樣，引發網友抨擊「丟臉丟到國外」。但後續也有網友反駁，指該處原本就是開放給遊客留言的空間。（圖擷自網路）

    立山黑部為日本知名觀光景點，日前有網友爆料，稱雪牆遭人塗鴉，竟留下「大罷免、大成功」的字樣，引發網友抨擊「丟臉丟到國外」。但後續也有網友反駁，指該處原本就是開放給遊客留言的空間。（圖擷自網路）

    2025/04/26 12:02

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立山黑部為日本知名觀光景點，日前有網友爆料，稱雪牆遭人塗鴉，竟留下「大罷免、大成功」的字樣，引發網友抨擊「丟臉丟到國外」。但後續也有網友反駁，指該處原本就是開放給遊客留言的空間，質疑「不然你以為那麼多字怎麼來的？」、「沒去過也可以爬一下文」。

    位於日本北陸的立山黑部是世界著名的山岳觀光路線，在當地可欣賞高聳雪壁景觀，不過日前有網友在臉書社團「匿名2公社」爆料稱，疑似有台灣人竟在壯麗的雪牆上塗鴉留下「大罷免、大成功」，發文一出引發網友議論，不少人甚至痛批「丟臉丟到國外」、「素質堪慮」、「跟中國大媽沒兩樣」，甚至有網友稱「低能青鳥，耍腦殘刷到國外也太丟臉」、「青鳥又跑去日本夏夕夏景」、「青鳥無誤，嘻嘻」。

    後續在網路上又傳出，「大罷免、大成功」疑遭不同立場的支持者塗改，已變成「大罷免、不成功」引發又一波議論。

    不過對此也有網友指出，該處雪牆原本就是開放給遊客留言的空間，並紛紛留言駁斥：「記得那邊可以留言不是嗎？」、「留言區而已，寫什麼都可以，不然你以為那麼多字怎麼來的？」、「沒去過也可以爬一下文，本來就是供旅客留言的牆」、「就供遊客留言專用的雪牆，丟臉什麼了？」；後續則又傳出，原先的貼文已遭移除。

    有網友指出，該處雪牆原本就是開放給遊客留言的空間，並紛紛留言駁斥：「記得那邊可以留言不是嗎？」（圖擷自X）

    有網友指出，該處雪牆原本就是開放給遊客留言的空間，並紛紛留言駁斥：「記得那邊可以留言不是嗎？」（圖擷自X）

    立山黑部為日本知名觀光景點，日前有網友爆料，稱雪牆遭人塗鴉，竟留下「大罷免、大成功」的字樣，引發網友抨擊「丟臉丟到國外」。但後續也有網友反駁，指該處原本就是開放給遊客留言的空間。（圖擷自X）

    立山黑部為日本知名觀光景點，日前有網友爆料，稱雪牆遭人塗鴉，竟留下「大罷免、大成功」的字樣，引發網友抨擊「丟臉丟到國外」。但後續也有網友反駁，指該處原本就是開放給遊客留言的空間。（圖擷自X）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播