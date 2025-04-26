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    嘻哈音樂賽又有文創市集 公館自來水園區週末年輕風

    公館自來水園區，今（26）、明（27）兩天免費入園，有嘻哈音樂大賽，也有文創市集。（台北自來水事業處提供）

    公館自來水園區，今（26）、明（27）兩天免費入園，有嘻哈音樂大賽，也有文創市集。（台北自來水事業處提供）

    2025/04/26 09:38

    〔記者何玉華／台北報導〕全國唯一結合環境議題與嘻哈創作的校際賽事「源源不絕！2025 嘻哈大賞」，今（26）天下午將在公館自來水園區進行現場決賽，將有來自全國32所學校、共76位學生參與CYPHER組與個人組決賽演出，由台北市副市長張溫德擔任「全民評審團」團長，號召各行各業、不限年齡性別的50位嘻哈樂迷評審，活動將持續進行到晚間9點，園區免費開放，還有數10組人氣文創攤商，值得一逛。

    北水處指出，活動從下午1點舞台表演開始，3點賽事登場；除了CYPHER組與個人組選手輪番開唱外，還有8組陣容超堅強的實力嘻哈藝人，包括「夢不夠大 起來重睡」的阿夫shuf、《沙漠中的雪人》爆紅的趙翊帆、「高敏旋律鬼才」INHON、台中新生代代表徐晧程 LilHao，以及大成 DACHENG、c8ight 陳全、Young Joppa、高隆華 CODE : L 等人接力演出。

    除了音樂演出，活動還有「逗號市集」進駐設攤，30組人氣文創攤商，還有飲食專區的10多間特色美食攤販入駐，可以說是一場從白天到夜晚、從視覺、聽覺到味覺都滿分的年輕、時尚、潮流派對。

    公館自來水園區，今（26）、明（27）兩天免費入園，有嘻哈音樂大賽，也有文創市集。（台北自來水事業處提供）

    公館自來水園區，今（26）、明（27）兩天免費入園，有嘻哈音樂大賽，也有文創市集。（台北自來水事業處提供）

    北市公館商圈是北市年輕人熱門的聚集地。（台北自來水事業處提供）

    北市公館商圈是北市年輕人熱門的聚集地。（台北自來水事業處提供）

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