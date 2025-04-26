集章迷衝啊！台南「鎮北好行」千人健走湧入歷史街區

台南市北區「鎮北好行」健走活動祭出特色印章及集章卡，意外吸引許多集章迷報名參加。（記者王姝琇攝）

2025/04/26 09:29

〔記者王姝琇／台南報導〕「鎮北好行」健走活動今登場，路線沿大、小北門城牆前進，近千人步入3條歷史街道，全程3.2公里，北區區公所特製9款印章讓民眾沿途蓋章，吸引集章迷參加。

活動由昔日小北門遺址的民德國中出發，民德國中熱舞社攜手華德里貓頭鷹吉祥物「波比」、橲榕軒飯店「榕寶」，及大潤發「發仔」帶動健康操揭開序幕。隨後市長黃偉哲、北區區長潘寶淑等人帶領近千位參加者鳴聲出發，走訪大、小北門之間的景點，適逢府城建城300年別具意義。

請繼續往下閱讀...

特別的是，北區區公所特別將轄內極具特色的文化景點圖像化，設計成9款印章及集章卡，包括鎮轅境土地公廟的元寶、鳳鳴社的樂器、元和宮全台白龍庵的家將臉譜等，讓民眾走訪各景點時除解說牌可進一步認識鎮北坊宮廟歷史外，也可體驗集章樂趣，意外吸引許多集章迷共襄盛舉。

黃偉哲表示，這是一場結合健走運動與歷史文化路線的活動，不只是呼應「府城城垣300年」，讓大家在健走的同時，順帶走訪北區的廟宇及古蹟。

潘寶淑指出，期盼透過健走活動行銷北區鎮北坊文化園區在地特色，園區內有豐富的人文歷史，全程約3.2公里，將走入3條歷史街道，走訪321巷藝術聚落、大觀音亭暨興濟宮、開基玉皇宮、鎮轅境土地公廟、三老爺宮、元和宮、烏鬼井、鎮山城隍廟。

民政局長姜淋煌說，北區不只有豐富的人文歷史、百年老店，也因老街道氛圍迎來新興名店；今年將於6月迎來新光三越小北門店，是台南第3座新光三越，可見北區新舊交融蓬勃發展的實力。

作為起點與終站的民德國中，現場更有傳統藝術結合現代科技的攤位，及中央健保署、其他醫療單位等為健康把關，也提供民眾互動體驗；每位參加者可領取鎮轅境毛巾、奇美包子等完賽禮。

台南市北區「鎮北好行」健走活動今天登場，全程3.2公里，吸引近千人共襄盛。（記者王姝琇攝）

台南市北區「鎮北好行」健走活動今早由昔日小北門遺址的民德國中出發。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法