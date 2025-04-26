母親節來吃冰消暑！屏東涼夏祭5/10起連兩週六、週日登場

第三屆屏東涼夏祭將於5月10日至11日、5月17日至18日連續兩個週六、週日在屏縣民公園登場。（屏東縣政府提供）

2025/04/26 09:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕清涼消暑廣受民眾歡迎的「屏東涼夏祭」今年邁入第三屆，將於5月10日至11日、5月17日至18日連續兩個週六、週日下午3點到晚上9點，在屏東縣民公園台糖街入口登場，邀請超過70家店家參與，除了各式冰品，還有餐車美食、甜品及飲品，想吃什麼冰，都可一次滿足。

屏東縣政府交通旅遊處處長黃國維表示，今年活動以「繽紛、異國、歡樂」三大元素為主題，集合屏東近30家的特色冰品店家，有台式傳統剉冰、水果冰品、日式車輪餅冰、義式冰淇淋、新加坡手切冰、造型霜淇淋等。除了多元化的冰品美食盛宴，現場還有超過30攤的異國及台灣美食，讓民眾一次享受世界各地美食小吃，一起度過繽紛歡樂的夏日時光。

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今年還邀請插畫角色「奧樂雞 OLOGY」陪民眾一起歡樂過涼夏，奧樂雞將與現場一座高達8米的日式高塔結合，成為屏東限定的打卡景點。

活動現場也邀請民眾「Dress Code」，穿著日式祭典服到活動現場或活動期間與現場裝置藝術合照打卡上傳社群平台，出示畫面即可免費兌換活動專屬小禮物，數量有限換完為止；現場另規劃「懷舊遊戲區」及「DIY體驗區」，「懷舊遊戲區」有彈珠台、釣酒瓶、套圈圈等遊戲，民眾玩遊戲闖關可以免費獲得限量冰品，「DIY體驗區」則是有樂高組裝課程、流體藝術課程及史萊姆製作課程，適合大小朋友同樂；另外，活動期間填寫問券，出示填寫完成並提交的畫面即可領取奧樂雞限量小禮物。

在母親節5月11日當天更推出母親節特別企劃，當天只要媽媽與兒女（或家族、全家族等等）與現場裝置藝術合照，打卡上傳社群平台，出示畫面就免費獲得母親節特別限量小禮物。

交旅處說明，在舞台演出的節目安排更是精彩，人氣男團ARKis、Saturnday、實力歌手魏嘉瑩、國民妹妹溫妮、狼人殺女神張語噥等，還有屏東在地知名樂團一起輪番上陣，嗨翻連續兩週的假日夜晚，5月17日下午還有親子同歡的「救援小英雄波力Poli」到現場與民眾互動。

活動詳情可上活動官網或「屏東涼夏祭」FB粉絲專頁查詢，屏東縣政府歡迎民眾踴躍參加。

屏東縣政府公布2025屏東涼夏祭活動內容。（記者羅欣貞攝）

「2025屏東涼夏祭」推出聯名文宣品。（記者羅欣貞攝）

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