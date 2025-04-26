國父紀念館小編曝整修進度大玩「屋頂」梗！網笑：應改成屋頂花園

國父紀念館去年2月間宣布休館進行主體建築整修工程，預計明年完工，近日其粉專也分享整修進度，針對小編引用流行歌曲「屋頂」來等梗，網友也紛紛笑回「現在當小編好卷， 還要爬屋頂！」、「應該改成屋頂花園」。（圖擷自臉書）

2025/04/26 10:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國父紀念館去年2月間宣布休館進行主體建築整修工程，預計明年完工，近日其粉專也分享整修進度，針對小編引用流行歌曲「屋頂」來等梗，網友也紛紛笑回「現在當小編好卷，還要爬屋頂！」、「應該改成屋頂花園」、「整修好應該辦個屋頂open house」等。

國父紀念館於民國61年完工啟用，開館至今已逾50年，去年2月下旬宣布休館進行整修工程。「國立國父紀念館」近日也發文分享整修進度，只見小編逗趣地表示「這裡沒有吳宗憲和溫嵐，在這裡你想唱《屋頂》不見得能上得來，沒有錯這裡是我國父紀念館的屋頂，之前帶大家看過國館的屋頂風景，大家可能不知道這次的整修工程，除了各樓層的內部空間都重新整理之外，就連屋頂也是整修工程的一部分哦！」

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「啊屋頂舖上地磚不就好了？」發文也指出，「no～no～no，目前看到紅色的地磚叫「尺二磚」，是一種常見於台灣傳統建築中的磚瓦尺寸，其中「尺二」指的是磚的長度，大約為「一尺二寸」，也就是大約36公分左右（以台尺計算），這種尺寸的磚常用於屋頂鋪設，特別是在紅瓦屋頂中非常常見，它可以有效地導水與防止雨水滲漏，以保護屋內空間，加上我們的屋頂面積大，還能吸收延緩熱量傳導，達到良好的隔熱效果」。

發文也提到，「我們在這些地磚中發現了『彈性材』和『防水毯』，這些都能有效防止雨水滲透，每次拆卸這些建材時，都能發現當時的建築工法有多謹慎及周全，即使經過數十年，仍能有效抵禦風雨，可見當時在材料選擇與施工上都有深思熟慮」、「而汰舊換新能延長國父紀念館建築生命，當我們接續王大閎建築師的細心，也是在替這座建築寫下下一段時光的守護」。

小編在文末也笑稱「我幫大家先試唱《屋頂》嘿！」在留言區也有網友接力回應「在屋頂唱著你的歌，在屋頂和我愛的人」。針對網友表示「跨年煙火是不是可以在你家屋頂上看？」小邊也回應「國父紀念館的屋頂，還真的沒有辦法像走自家頂樓這麼方便，加上樓梯承載量只能通過少數人，所以沒有對外開放XD」。

國父紀念館去年2月間宣布休館進行主體建築整修工程，預計明年完工，近日其粉專也分享整修進度，針對小編引用流行歌曲「屋頂」來等梗，網友也紛紛笑回「現在當小編好卷， 還要爬屋頂！」、「應該改成屋頂花園」。（圖擷自臉書）

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