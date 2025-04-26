爆料石虎盜賣讓查緝破局 江和樹遭網友洗版急否認搶功

議員江和樹昨質詢揭露疑有不肖人士疑販售貓犬肉、石虎肉，後續動保團體質疑擅自曝光資料讓查緝行動全面破局，不少網友為此到他臉書洗版砲轟。（圖擷自臉書）

2025/04/26 09:07

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨籍台中市議員江和樹昨質詢揭露疑有不肖人士疑販售貓犬肉、石虎肉，後續動保團體質疑擅自曝光資料讓查緝行動全面破局，不少網友為此到他臉書洗版砲轟，江和樹也氣炸回應「有人說江和樹搶功，完全不對我快氣死了」、「我不是搶功，是真的忍不住了，也不覺得為民喉舌有什麼不對」，引發網友議論。

台灣民眾黨籍台中市議員江和樹昨揭露有繁殖場疑販售貓狗，指控不肖人士將貓狗宰殺販售，甚至連石虎都有。不過新竹縣流浪動物珍愛協會發文質疑，江和樹為打造個人「熱心動保」政治形象，擅自對外公開協會提供的資料、影像，還擅自移除影像上浮水印，將協會蒐集證據資料冒充為個人成果，在媒體與議會公然聲稱行動是江和樹主導，扭曲事實、欺騙大眾。

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新竹縣流浪動物珍愛協會也批評，江和樹此舉導致查緝行動全面破局，數名嫌疑人潛逃、證據線索散失，違法違規，並讓參與查緝人員面臨人身安全風險。

消息曝光後引發網友到江和樹的臉書留言批評，質疑「你太讓人失望了，做人真的要做成這樣嗎？」、「本以為是真正關心毛小孩，關心動保的議員，竟然為了搶功，導致犯罪集團全部逃跑」、「原來踢爆是為了利益！？你真正愛動物嗎？」、「販賣盜獵者都還沒捉到就公佈出來」、「請問議員實質上做了什麼事？藉著這件事上新聞邀功，實際上有監督嗎」。也有網友質疑「盧市長已經做7年了耶，議員手版上為什麼要寫林佳龍，明明追查不法是一件好事，為什麼要搞成政治操作」。

針對網友質疑，江和樹除了聲稱「已經抓到兇手了」，也持續在留言區張貼他的聲明，並稱「有人說江和樹搶功，完全不對我快氣死了，禮拜三是我本人向動保處通報、製作筆錄的，如果在半年前已經佈局，為什麼到今天都沒有抓到人？為什麼你們一直不做筆錄？是因為你們害怕！」

江和樹也稱「我用民代的影響力，讓社會各界、主管機關重視此事，卻被你們指責爆料搶功，有人願意探討事情發生這麼久，竟然有這麼多人知道，卻沒人勇敢挺身而出的原因嗎？」

江和樹也提到「我不是搶功，是真的忍不住了，也不覺得為民喉舌有什麼不對，揭發此事，得面對犯罪集團的威脅與報復，我也是有家庭的人，仍然願意勇敢站出來，阻止更多的貓犬被虐殺、被販賣」。

網友為此到他臉書洗版砲轟，江和樹也氣炸回應「有人說江和樹搶功，完全不對我快氣死了」、「我不是搶功，是真的忍不住了，也不覺得為民喉舌有什麼不對」，引發網友批評。（圖擷自臉書）

網友為此到他臉書洗版砲轟，江和樹也氣炸回應「有人說江和樹搶功，完全不對我快氣死了」、「我不是搶功，是真的忍不住了，也不覺得為民喉舌有什麼不對」，引發網友批評。（圖擷自臉書）

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