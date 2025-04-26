苗市鐵馬進香 300騎士挑戰345公里宗教之旅

苗栗市長余文忠（左2）及市代會主席陳仁杰（左1）恭請媽祖神像上媽祖坐駕。（記者張勳騰攝）

2025/04/26 07:58

〔記者張勳騰／苗栗報導〕一甲子前，苗栗縣客庄掀起騎腳踏車到雲林縣北港進香，成為客家人獨有的進香文化，苗栗市公所號召300名騎士今（26）日啟程重現當年盛況，其中最年長是80歲的張德煒、最小是來自台中市14歲的梁祐嘉，一早由苗栗市長余文忠等人帶領從苗栗市天后宮出發，展開2天1夜長達345公里鐵馬進香宗教之旅。

60多年前，苗栗客庄掀起騎腳踏車到雲林縣北港朝天宮進香，成為客家人獨有進香文化，隨著時代變遷、交通發達而逐漸沒落。苗栗市公所於2018年復刻，成為全台唯一以鐵馬載媽祖神尊南下進香。

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今天清晨6點多，苗栗市長余文忠與苗栗市代會主席陳仁杰、苗栗市天后宮主委林岳爐等人於團拜儀式後，將天后宮媽祖聖尊請出神龕，登上今年重新打造的媽祖座駕3.0三輪車。

隨後鳴笛出發，余文忠騎上媽祖座駕，載著媽祖神像，引領300名熱血騎士從苗栗天后宮出發，一路騎往北港朝天宮，來回全程345公里，車隊預計於27日傍晚返回，晚上7點半將在苗栗縣政府前廣場舉辦「感恩之夜」，邀請苗栗市社團等演出。

這次參與騎士，不少是車隊組團參加，有不少是5、60歲中老年騎士，其中，最年長80歲的苗栗在地騎士張德煒，最年輕14歲的梁祐嘉，他很喜歡騎單車，這次由父親梁碩修陪同前來挑戰。

余文忠強調，苗栗鐵馬進香已成為苗栗縣地方特色代表，更是對苗栗歷史、傳統文化的傳承及凝聚，也希望企業界能全力支持，事後也會進行檢討，讓活動一年辦得比一年好。

300位鐵馬騎士出發，展開長達345公里的鐵馬進香宗教之旅。（記者張勳騰攝）

苗栗市長余文忠（中）及市代會主席陳仁杰（右1）帶領300騎士出發。（記者張勳騰攝）

今年鐵馬進香之旅，最年輕的是來自台中市14歲的梁祐嘉（右），他由父親陪同前來挑戰。（記者張勳騰攝）

參與鐵馬宗教之旅的車隊，在媽祖坐駕前合影留念。（記者張勳騰攝）

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