04/26 各報重點新聞一覽

罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶連署造假案，北院昨重開羈押庭，裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押禁見。（記者塗建榮攝）

2025/04/26 06:31

自由時報

罷免連署書涉造假 北院更裁 國民黨北市黨部主委黃呂錦茹 收押

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，涉嫌提議罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶的「幽靈連署」造假案，涉犯偽造文書、違反個資法等罪，台北地檢署聲押禁見，本月十九日台北地院裁定無保請回，高等法院前天發回更裁，北院昨重開羈押庭後，裁定黃呂錦茹羈押禁見。

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防堵中國洗產地第一箭 台灣貨輸美 5/7起須附原產地聲明書

經濟部貿易署昨公告自五月七日起我國產製（MIT）貨品出口至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，若未檢附文件將無法出口，違者依貿易法最高重罰三百萬元；貿易署強調，簽具聲明書是希望業者與政府合作，全面防堵中企洗產地等違規行為，並維護台灣經貿利益。

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廠商逾千件受罰案 收賄護航 竹市衛生局食管科長索1300多萬 判16年

新竹市政府衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒倫，利用職務之便，替逾千件原本應該受罰的案件規避處分，索賄一千三百多萬元；新竹地院依違反貪污治罪條例等七罪，將鄭女重判十六年、褫奪公權九年，與鄭合謀的張姓廠商判刑十年、褫奪公權八年，可上訴。

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聯合報

韓國瑜號召今上凱道 解「人民頭上三把刀」

繼罷免團體舉辦四一九凱道遊行後，國民黨不滿賴政府打壓在野黨，今天下午在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會。立法院長韓國瑜昨日表態參加，並指出現在人民頭上懸著三把刀「關稅刀、軍演刀、罷免刀」相當焦慮，台中市長盧秀燕也稱「明天見」，國民黨估計今將有五萬人上凱道，一起發出怒吼。

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時代雜誌專訪 川普：習近平已打電話給我

川普總統本月底上任將滿百日，「時代雜誌」二十五日公布川普專訪，他在訪談中提到，中國國家主席習近平「已打電話給我」。只是二十五日在白宮回答媒體詢問此事時，川普又說：「我不想評論這件事，我和他見過很多次了。」

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中國時報

韓國瑜：426站出來保台灣

國民黨號召426上凱道「反綠共，戰獨裁」，預先報名的支持者已逾5萬人，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜皆會參加，再現「禿子、燕子、漢子」同台場面；韓25日強調，若只剩下一個政黨的聲音，對台灣民主是重大傷害，他邀民眾一起上街頭發出正義的吼聲，並直言廣大人民質疑司法「辦藍不辦綠」，呼籲檢調人員保有高貴靈魂，不要淪為政治打手。

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美8項半導體 中方豁免關稅

中美關稅戰動作不斷，據美媒引述消息人士表示，中國正考慮對部分美國進口商品豁免高達125％的反制關稅，項目包括醫療設備、塑膠生產原料乙烷等工業化學品，以及飛機租賃等關稅，但清單仍在調整中，最終能否取得進展仍有變數。更有科技業人士透露，已收到8個與半導體、積體電路相關稅號被免除加徵關稅通知，但記憶體晶片暫不包括在內。

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我國產製（MIT）貨品出口至美國，5月7日起須附原產地聲明書，若未檢附文件將無法出口。（陽明提供）

新竹市衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒涉貪污，判刑16年，目前在北區衛生所上班。 （取自臉書）

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