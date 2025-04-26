雨彈炸基隆北海岸、宜蘭山區 14縣市慎防強風

受東北風影響及華南雲雨區東移，基隆北海岸、宜蘭山區要留意局部大雨。（擷取自中央氣象署網站）

2025/04/26 00:36

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署深夜發布大雨特報提醒，東北風影響及華南雲雨區東移，基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

大雨特報範圍包括，基隆市中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區；新北市北海岸淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區；宜蘭縣山區大同鄉、南澳鄉。

請繼續往下閱讀...

氣象署預報今天迎風面的北部及東半部有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生機率；台灣西半部及澎湖、金門入夜會轉為多雲天氣，只剩東半部有局部短暫陣雨。

另外，東北風偏強，14縣市要慎防陸上強風，亮起「黃色燈號，包括桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。

氣署署提醒，在戶外小心路樹、不堅固建築或定置物吹落碎片；戶外工作注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

東北風偏強，14縣市要慎防陸上強風。（擷取自中央氣象署網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法