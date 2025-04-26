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    高雄捷運3年開4處地下街 好逛4車站運量增逾10％

    高捷R11高雄車站的ACG一番街成為高雄動漫主場。（記者王榮祥攝）

    高捷R11高雄車站的ACG一番街成為高雄動漫主場。（記者王榮祥攝）

    2025/04/26 00:14

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運近3年陸續開啟4處地下街，檢視設有地下街的車站運量，較地下街營運前顯著提升逾10％；高捷分析，好玩的車站可帶進非通勤通學的「新人潮」，積極策劃第5處地下街，邀大家來逛逛。

    高捷現有4處地下街分別是R8三多商圈站的參DUO，有17店家；R10美麗島站的城市休憩站，有25店家；R11高雄車站站的ACG一番街，有29店家；R16左營站的快客市集，有8店家。

    4處地下街中，R10城市休憩站2022年7月最早營運。R11的ACG一番街、也是年輕人較熟悉的動漫街在2023年12月開張。全台唯一蜜柑專櫃坐鎮的R16快客市集去年7月上市。R8參DUO去年12月啟動。

    疫情過後，政府鼓勵大眾運輸政策加上高雄市演唱會經濟、大型活動刺激，促使高捷近3年運量突飛猛進；高捷本身也努力開拓客源與商機，結合民間創意策畫好逛好玩的地下空間。

    高捷檢視4處規劃有地下街的車站運量，以去年12月為基準，平均日運量都破1萬人次，與各站地下街營運前比較，顯著提升逾10％，且扣除通勤通學客群外，出現一批明顯以逛街為主要目的的新人潮，捷運整體運量提升也帶給商場穩定的人流客源，形成生命共同體、相輔相成。

    高捷分析，便捷的運輸、好逛好玩的場域，加上地表天氣太熱等因素，吸引越來越多乘客願意在地下街停留，甚至是專程來地下街消費、休憩。

    看好整體趨勢，高捷正持續開闢內容更豐富、更有魅力的地下街，下一站設定R11高雄車站站北側，初步將規劃為南側動漫主題的延伸，搭配3C周邊、電玩周邊、餐飲、休閒及部分商務空間，目標今年底開放。

    其他車站也會持續盤點站內可用空間，以小型招商營運為目標，逐步熱絡商業活動與提升當站運量，有一定規模後才做商場式考量。

    對於高捷動漫街擴大，市議員許采蓁持正面看法，認為有助於活絡地下街商機與整體運能；市議員張博洋也肯定高捷積極作為，同時期待台鐵高雄車站也能加速商業機能開發。

    大學三年級王同學希望動漫街再多一些店，規模可以再大一點；在城市休憩站與朋友聚會的陳先生喜歡涼快、舒適的用餐環境，建議高捷可跟地方知名小吃合作。

    高捷R16左營站的快客市集。（記者王榮祥攝）

    高捷R16左營站的快客市集。（記者王榮祥攝）

    高捷蜜柑專櫃設在R16左營站的快客市集旁。（記者王榮祥攝）

    高捷蜜柑專櫃設在R16左營站的快客市集旁。（記者王榮祥攝）

    高捷R8三多商圈站的參DUO市集。（記者王榮祥攝）

    高捷R8三多商圈站的參DUO市集。（記者王榮祥攝）

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