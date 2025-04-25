新北祈福列車壓軸出發! 14間宮廟「美照製造機」、礦業文化深度行

新北祈福列車於推出壓軸條路線「秘境魔幻路」與「點石成金路」；圖為三重義天宮。（新北民政局提供）

2025/04/25 23:06

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市祈福列車10條「神助攻路線」，今（25日）起開放「秘境魔幻路」、「點石成金路」2條壓軸，市府民政局長林耀長表示，「秘境魔幻路」選出淡水無極天元宮等8處宗教與自然交織的「美照製造機」；「點石成金路」則是向礦工致敬的祈福巡禮，6間宮廟橫跨三峽與金瓜石、九份地區。此外，6月30日前完成指定打卡任務，可至黃金博物館免費體驗坑道。

「秘境魔幻路」編號222（拍照常見的「耶！」手勢），8處廟宇包含櫻花、天壇雙景合一的淡水無極天元宮、有「貓廟」之稱的三重義天宮；因特殊建築視角及東洋風情成為攝影熱門地的汐止拱北殿、聖德宮，海景環繞的貢寮靈鷲山無生道場、沙灘秘境東興宮、俯瞰山嵐美景的坪林南山寺、百年基督教古蹟淡水禮拜堂。

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「點石成金路」包括金瓜石地區勸濟堂、九份福山宮、聖明宮與明聖宮，以及三峽行修宮、長福巖清水祖師公，編號777象徵拉霸中獎；從純銅鑄造的最大關公神像，到昭和風格的三代同堂土地公廟，祈福的同時，也可來場文化與礦業歷史的深度之旅。

民政局補充，即起至6月30日，完成瑞芳區4間寺廟（勸濟堂、福山宮、九份聖明宮、九份明聖宮）任2間打卡，即可憑紀錄至黃金博物館免費體驗坑道，每日限額10名。

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