台中海洋館將營運！5/4調整3公車路線 暢遊濱海觀光

台中海洋館今年將營運，市府5/4調整包括688線公車路線暢遊濱海觀光。（圖：市府提供）

2025/04/25 22:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中籌辦多年的「台中海洋館」預計在今年營運，因應未來湧入的觀光客，台中市交通局盤點周邊公車路線後，訂自5月4日起調整309、679及688路市公車動線進入館前道路，並增設「台中海洋館」及「梧棲觀光漁港1」等2公車停靠站，串聯台中、大甲、清水車站、朝馬、台中國際機場等轉乘節點，提供遊客便利前往台中海洋館，並帶動梧棲漁港、高美濕地等濱海觀光廊道。

交通局長葉昭甫指出，即將開幕的台中海洋館鄰近梧棲觀光漁港、高美濕地等海線觀光熱點，啟用後將帶動新一波人潮，同時也觀察到梧棲觀光漁港內道路每逢周末假日進出車輛密集，大眾運輸需求迫切，會勘周邊道路環境公車路線資源，並與客運業者協商調整公車路線進駐。

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交通局表示，309路、679路與688路公車調整路線，將於5月4日起，增設「台中海洋館」及「梧棲觀光漁港1」2處公車招呼站，並優化679、688路行駛動線，不再進入梧棲觀光漁港內道路，提供遊客最快速的大眾運輸服務，前往梧棲觀光漁港的遊客可以在「梧棲觀光漁港1」站透過步道系統進入市集。

相關公車路線串連台鐵台中車站、清水車站、朝馬與台中國際機場等轉運節點，遊客逛完「台中海洋館」後，可搭乘公車前往高美濕地、清水市區、梧棲老街、港區藝術中心及三井outlet等景點，睿奕交通679路公車更將部分車輛加裝大型行李置物架，便利國際觀光旅客搭乘。

葉昭甫指出，為加強大眾運輸與觀光的連結，交通局推出時數型QR Code交通套票提供結合捷運、公車等運具，台中go時數型QR套票共3種方案，分別是24小時180元、48小時280元及72小時380元，民眾透過手機購買，即能無限次搭乘台中市內公車與捷運，方便搭程大眾運輸出遊。

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