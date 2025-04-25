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    旺季將屆！確保遊客安全 小琉球首度進行水域遊憩稽查

    鵬管處執行帶客從事潛水活動業者等稽查，重點包括營業登記、遊客投保責任保險、合格教練證照等。（記者陳彥廷攝）

    鵬管處執行帶客從事潛水活動業者等稽查，重點包括營業登記、遊客投保責任保險、合格教練證照等。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/25 22:17

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕時序接近5月，不僅東港著名的「黑鮪季」將要登場，也是國旅熱點小琉球的旺季啟始日，為因應大批遊客湧入，大鵬灣國家風景區管理處（鵬管處）為維護整體水上遊憩品質及安全，今天首度進行水域遊憩聯合稽查。

    屏東縣小琉球因海天一線景色，海龜棲息在周遭海域，近年成為國內觀光旅遊熱點，水上遊憩的浮潛、水肺潛水、自由潛水及潮間帶觀察，還有浮具如SUP、獨木舟等，都吸引大批遊客體驗，其中又以浮潛最為低門檻且易入門，加上只要一出海，活生生的海龜很有可能就和遊客打照面，浮潛已是島上最大宗的水上遊憩行為。

    島上又以花瓶岩為浮潛熱區，但往年卻常常傳出因為遊客太多，有的浮潛店家雖以有牌照教練帶出海，但一個人卻負責超過10名遊客，也曾傳出過水肺潛水客竟遭遺忘，最後竟遭螺槳擊打斷肢事件，在旺季將屆前，鵬管處首度對帶客從事潛水活動者，執行相關規定稽查。

    鵬管處表示，為確保小琉球水域生態永續旅遊，及提高水域遊憩活動品質，保障遊客的安全，盼能長期保護當地海洋生態，大鵬灣管理處、海巡署、琉球鄉公所等相關政府單位進行聯合潛水活動稽查，呼籲水域遊憩活動業者，務必遵守規定，以維護遊客旅遊安全。

    鵬管處官員說，由於是第一次執行，就是希望帶客的業者能夠更加注意遊客安全，其中在水域遊憩管理辦法等相關規定中，包括浮潛1名具照證的教練可以帶導最多10名遊客，水肺潛水是1人最多8名潛客，自由潛水的部分較為特殊，是1人可帶4人，兩人的話則是最多6人。

    鵬管處表示，稽查重點項目為水域遊憩潛水活動業者須具備營業登記、遊客投保責任保險、合格教練證照等，稽查並未發現違規情形，未來將安排不定時不定點的機動聯合稽查，期望業者能夠重視也藉此提高潛水活動安全性，安全且優良的水域環境，是建立永續發展的旅遊環境的根基。

    鵬管處執行帶客從事潛水活動業者等稽查，重點包括營業登記、遊客投保責任保險、合格教練證照等。（記者陳彥廷攝）

    鵬管處執行帶客從事潛水活動業者等稽查，重點包括營業登記、遊客投保責任保險、合格教練證照等。（記者陳彥廷攝）

    鵬管處執行帶客從事潛水活動業者等稽查，重點包括營業登記、遊客投保責任保險、合格教練證照等。（記者陳彥廷攝）

    鵬管處執行帶客從事潛水活動業者等稽查，重點包括營業登記、遊客投保責任保險、合格教練證照等。（記者陳彥廷攝）

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