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    全中運台南學子放假近一週 意外讓小琉球淡季不淡

    小琉球湧入滿滿人潮，且大多都是台南人。（記者陳彥廷攝）

    小琉球湧入滿滿人潮，且大多都是台南人。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/25 22:03

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年全國中等學校運動會在台南舉辦，為迎接大批選手、家長湧進台南市，市府宣布賽事期間高國中小放假，意外刺激國民旅遊，不少家長就請年度特休帶小朋友出遊，除了出國，離島小琉球意外成為首選，讓小琉球全中運期間都是滿滿人潮。

    全中運19至24日在台南登場，配合賽事，台南市公私立高中職、國中及國小共339所學校，於21至24日全面停課，若25日請1天假，即有9天的假期。

    往年春假後小琉球的旅遊熱潮就會回復淡季，平日更是冷淡，直到5月受黑鮪季開始慢慢加溫，到端午節再接連暑假，沒想到本週的平日的小琉球也湧入數千人，且有趣的是，這些遊客都有共同點都是「台南人」，也大多都是攜家帶眷的家庭親子出遊。

    「總不能在家晾著近1週吧！」台南的1位媽媽就帶著兒子前來，她說，由於所有的學校都放假，若是大人照原本計劃繼續上班，小孩留在家難免會擔心，但若假日全在補習班、才藝班渡過也很可惜，因此乾脆請假帶小孩出門，周遭有不少同學更是直接飛出國。

    另名李姓男子也趁放假1家4口選擇到小琉球遊玩，他說，由於短時間難規劃出國，因此選擇有「偽出國」風情，且地名也很日本味的小琉球出遊，小琉球現在的天氣已經非常適合玩水，在岸邊就能看到海龜，更是令全家驚艷無比。

    陳姓導遊則說，這幾天臨時訂房的通知是接到手軟，且有個特色就是通通都是台南人，他們因為全中運放假而決定來小琉球，平日理應冷清的碼頭更是熱鬧無比，尖峰時刻的壅塞程度不輸假日，由於本週小琉球氣溫已可達30度以上，觀光熱度可說是和氣溫一同飆升。

    小琉球湧入滿滿人潮，且大多都是台南人。（記者陳彥廷攝）

    小琉球湧入滿滿人潮，且大多都是台南人。（記者陳彥廷攝）

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