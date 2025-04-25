台版「聖多諾黑」守護神！台南百年麵包店「牛奶吉」 死後封神

2025/04/25 23:59

「牛奶吉」陳清吉的金身神像。（記者王捷攝）

每年5月16日，是法國烘焙、糕點師的「聖多諾黑日」（le 16 mai），這位6世紀的主教，被視為烘焙業的守護神，也是經典法式甜點「聖多諾黑泡芙」的命名來源。（業者提供）

〔記者王捷／台南報導〕因「聖多諾黑泡芙」（Saint-Honoré）的流行，許多消費者得知「聖多諾黑」這位法國烘焙、糕點師的守護神。台南也有位麵包店老闆死後封神，神像供奉在台南寺廟西來庵，祂就是百年老店「甘本堂」的創始人「牛奶吉」陳清吉。

甘本堂外觀與常見的西點、麵包坊無異，但可追溯到1921年的老店，與武裝抗日行動「西來庵事件」有關。（記者王捷攝）

甘本堂位於台南市中西區的民生路上，外觀看不出歷史痕跡，與常見的西點、麵包坊無異，但該店起源可追溯到1921年，創辦人陳清吉因在日治時期販售牛奶，因此許多人稱呼為「牛奶吉」。

1915年間，大型武裝抗日行動「西來庵事件」發生，據說，領導人余清芳是西來庵的鑾主（又稱「鸞主」），陳清吉身為副鑾主協助余清芳抗日。陳被捕後因有部分警察、司法人員曾喝過陳清吉的牛奶，因此逃過死刑，被判處12年刑期，後來又遇上大正天皇正式即位減刑。

陳清吉約在1921年出獄，轉行以自家的牛奶製作麵包，兒子陳本長則與日本師傅田甘秀一合作，以兩人名字各取一字，將和菓子店命名為「甘本堂」，販售和菓子與生菓子，在二戰結束後，改由陳本長獨立營業。

據說，陳清吉在1949年、年約80歲去世時，後代夢到西來庵主祀的五福大帝中的宣靈公劉元達、「劉主公」托夢，將陳清吉收為部將，於是家屬在1972年雕刻金身奉祀，至今仍供奉西來庵。

西來庵的外觀。（記者王捷攝）

西來庵內部。（記者王捷攝）

甘本堂的第三代陳茂雄在1975年接手，正巧遇上市場轉型。國民黨政府在1959年發起「麵食推廣運動」，大量購入美援麵粉，培養國民吃麵食的習慣，減少米食消費，出口稻米以賺取外匯。台南許多傳統餅舖因此轉型製作西點麵包，甘本堂也在這時販售克林姆、紅豆麵包等各種西式麵包。

甘本堂近年來製作的台版和菓子。（記者王捷攝）

台式西點的格子蛋糕，可能源英國的「巴騰堡蛋糕」（Battenberg cake），但傳統的「巴騰堡蛋糕」是粉紅與黃色相間的方格圖案，外層通常以杏仁膏，這種格紋也常見於國內救護車上，有醒目的作用。（記者王捷攝）

但到了2006年間，因各種零售店興起，甘本堂難敵大環境一度歇業，直到第四代陳奕彰、謝依倫夫婦扛下招牌，店內販售多種台式口味的西點，例如日人手指餅乾改良，被國人稱為「台版馬卡龍」的「牛粒」（gû-li̍k），該店取名「小綿綿」，以及可能源自「巴騰堡蛋糕」（Battenberg cake）、西點店常見的格子蛋糕，也有台式和菓子與漢餅。

甘本堂的「小甜甜」是改良自台式手指餅乾。據說日治時期，日人模仿手指餅乾製做的西點，簡稱フィンガー（Finger），台語也有人念「麩奶甲」（hu-ling-kah），可能因諧音而被稱為「牛粒」（gû-li̍k）。（記者王捷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法