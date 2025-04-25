為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台版「聖多諾黑」守護神！台南百年麵包店「牛奶吉」 死後封神

    2025/04/25 23:59
    「牛奶吉」陳清吉的金身神像。（記者王捷攝）

    「牛奶吉」陳清吉的金身神像。（記者王捷攝）

    每年5月16日，是法國烘焙、糕點師的「聖多諾黑日」（le 16 mai），這位6世紀的主教，被視為烘焙業的守護神，也是經典法式甜點「聖多諾黑泡芙」的命名來源。（業者提供）

    每年5月16日，是法國烘焙、糕點師的「聖多諾黑日」（le 16 mai），這位6世紀的主教，被視為烘焙業的守護神，也是經典法式甜點「聖多諾黑泡芙」的命名來源。（業者提供）

    〔記者王捷／台南報導〕因「聖多諾黑泡芙」（Saint-Honoré）的流行，許多消費者得知「聖多諾黑」這位法國烘焙、糕點師的守護神。台南也有位麵包店老闆死後封神，神像供奉在台南寺廟西來庵，祂就是百年老店「甘本堂」的創始人「牛奶吉」陳清吉。

    甘本堂外觀與常見的西點、麵包坊無異，但可追溯到1921年的老店，與武裝抗日行動「西來庵事件」有關。（記者王捷攝）

    甘本堂外觀與常見的西點、麵包坊無異，但可追溯到1921年的老店，與武裝抗日行動「西來庵事件」有關。（記者王捷攝）

    甘本堂位於台南市中西區的民生路上，外觀看不出歷史痕跡，與常見的西點、麵包坊無異，但該店起源可追溯到1921年，創辦人陳清吉因在日治時期販售牛奶，因此許多人稱呼為「牛奶吉」。

    1915年間，大型武裝抗日行動「西來庵事件」發生，據說，領導人余清芳是西來庵的鑾主（又稱「鸞主」），陳清吉身為副鑾主協助余清芳抗日。陳被捕後因有部分警察、司法人員曾喝過陳清吉的牛奶，因此逃過死刑，被判處12年刑期，後來又遇上大正天皇正式即位減刑。

    陳清吉約在1921年出獄，轉行以自家的牛奶製作麵包，兒子陳本長則與日本師傅田甘秀一合作，以兩人名字各取一字，將和菓子店命名為「甘本堂」，販售和菓子與生菓子，在二戰結束後，改由陳本長獨立營業。

    據說，陳清吉在1949年、年約80歲去世時，後代夢到西來庵主祀的五福大帝中的宣靈公劉元達、「劉主公」托夢，將陳清吉收為部將，於是家屬在1972年雕刻金身奉祀，至今仍供奉西來庵。

    西來庵的外觀。（記者王捷攝）

    西來庵的外觀。（記者王捷攝）

    西來庵內部。（記者王捷攝）

    西來庵內部。（記者王捷攝）

    甘本堂的第三代陳茂雄在1975年接手，正巧遇上市場轉型。國民黨政府在1959年發起「麵食推廣運動」，大量購入美援麵粉，培養國民吃麵食的習慣，減少米食消費，出口稻米以賺取外匯。台南許多傳統餅舖因此轉型製作西點麵包，甘本堂也在這時販售克林姆、紅豆麵包等各種西式麵包。

    甘本堂近年來製作的台版和菓子。（記者王捷攝）

    甘本堂近年來製作的台版和菓子。（記者王捷攝）

    台式西點的格子蛋糕，可能源英國的「巴騰堡蛋糕」（Battenberg cake），但傳統的「巴騰堡蛋糕」是粉紅與黃色相間的方格圖案，外層通常以杏仁膏，這種格紋也常見於國內救護車上，有醒目的作用。（記者王捷攝）

    台式西點的格子蛋糕，可能源英國的「巴騰堡蛋糕」（Battenberg cake），但傳統的「巴騰堡蛋糕」是粉紅與黃色相間的方格圖案，外層通常以杏仁膏，這種格紋也常見於國內救護車上，有醒目的作用。（記者王捷攝）

    但到了2006年間，因各種零售店興起，甘本堂難敵大環境一度歇業，直到第四代陳奕彰、謝依倫夫婦扛下招牌，店內販售多種台式口味的西點，例如日人手指餅乾改良，被國人稱為「台版馬卡龍」的「牛粒」（gû-li̍k），該店取名「小綿綿」，以及可能源自「巴騰堡蛋糕」（Battenberg cake）、西點店常見的格子蛋糕，也有台式和菓子與漢餅。

    甘本堂的「小甜甜」是改良自台式手指餅乾。據說日治時期，日人模仿手指餅乾製做的西點，簡稱フィンガー（Finger），台語也有人念「麩奶甲」（hu-ling-kah），可能因諧音而被稱為「牛粒」（gû-li̍k）。（記者王捷攝）

    甘本堂的「小甜甜」是改良自台式手指餅乾。據說日治時期，日人模仿手指餅乾製做的西點，簡稱フィンガー（Finger），台語也有人念「麩奶甲」（hu-ling-kah），可能因諧音而被稱為「牛粒」（gû-li̍k）。（記者王捷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播