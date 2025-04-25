「圖書小白」當館長！彭冠綸帶動小鎮悅讀 還創「BookPanda」外送

土庫鎮立圖書館長彭冠綸將圖書館打造富有溫暖的人性，連5年獲教育部殊榮。（記者李文德攝）

2025/04/25 21:58

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫鎮立圖書館長彭冠綸以自身社福背景融合圖書專業，將圖書館打造具有「人性」，連5年獲教育部「整體閱讀力表現績優城市」獎項。她笑說，獲獎只是指標，如何將圖書館更溫暖，是需要不斷精進的目標。

彭冠綸具有社工相關背景，因緣際會下轉換職場到土庫公所任職民政課員、研考，鎮內文化活動、單位聯繫業務相當熟悉，2019年獲薦就任圖書館長。

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彭冠綸說，公所部分業務有時會與圖書館接觸，大概知道作業模式，但對當時「圖書小白」的她依然是挑戰，初就職跟著上任館長「依樣畫葫蘆」，不斷向外求教，熟稔工作同時，開始建立圖書館專屬的社群網頁，讓民眾們了解館內情況。

如外界看待圖書館平日少人問津，週末才有人潮，彭冠綸構想如何讓一般日也有人進來。她說，圖書館具地利之便，後方是土庫國小，因此與校方合作推出「下課10分鐘」，當下課鈴響，館員就會打開後門，讓小朋友走進來看畫、借書。除了讓學童徜徉在知識海，更造就小朋友紛紛出現預約借書的風潮，熱門書籍單月周轉率超過20次，成功讓不常進入館內的小朋友愛上圖書館。

2021年全台疫情三級警戒，圖書館暫時封閉，如何能夠讓書本出去，更是一大難題。彭冠綸看見了外送平台興起，「人走不進，書可以出門」的想法造就了「BookPanda」誕生，讓民眾、各團體單位將想看的書列清單，由館長、館員們親自裝箱送到府的服務，甚至就連當地補習班、日照中心甚至外縣市也慕名借閱。

彭冠綸說，當年全台借閱冊數減少1038萬冊，整體降低近13％，儘管休館了2個月，土庫的借閱率卻是逆勢成長，令她更具信心繼續朝溫暖的圖書館邁進。

她說，外界看待圖書館猶如知識高塔，但這裡應該是人人都能輕易進入的地方，而且，知識傳達並不是只靠書本就能發揮作用，因此，她將社工經歷投射在管理上，更清楚每位民眾所渴求的知識，舉辦各式講座、活動，讓民眾多加走進圖書館內。

原本每年借閱率約5萬冊，目前倍數成長突破10萬冊，這座坐落在鄉村間的圖書館連5年獲教育部「整體閱讀力表現績優城市」，彭冠綸更被外界譽為閱讀推手之一，甚至還有社工圈稱她是「那個將圖書館社區化的館長」。

彭冠綸說，現在AI科技正夯，「與其推開，不如擁抱它」，圖書館的精神便是傳達知識，用活動教導民眾如何使用工具，也是學習的一環，不論如何讓在地圖書館社區化、更有人性是需要不斷精進。

土庫圖書館迄今仍持續「下課10分鐘」，每逢土庫國小下課，館員便會開門，讓學生直接入館。（記者李文德攝）

土庫圖書館還會辦各種活動，讓學生藉此愛上圖書館。圖為夜宿圖書館活動。（資料照，記者李文德攝）

土庫鎮立圖書館長彭冠綸將圖書館打造富有溫暖的人性，連5年獲教育部殊榮。（記者李文德攝）

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