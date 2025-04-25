高雄觀光隊訪日有收穫 日本第一大旅行社規劃組團

高雄市觀光局攜手逾60位觀光公協會與觀光業者，前進日本大阪舉辦國際觀光推介會響。（高雄市觀光局提供）

2025/04/25 20:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市觀光局攜手逾60位觀光公協會與觀光業者，前進日本大阪舉辦國際觀光推介會獲熱絡回響，繼女大胃王表態近期拜訪高雄，日本規模最大旅行社JTB也規畫近期帶領日本旅客到高雄觀光。

高雄市觀光局、農業局偕同60位觀光業者除了舉辦推介會，也拜會台灣駐大阪辦事處、大阪觀光局、日本旅行業協會、JTB、樂桃航空、吉本興業、黑門市場等單位，透過台日交流，開創未來觀光的無限可能。

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觀光局長高閔琳說，期盼藉由本次推廣活動提升高雄國際觀光知名度，積極引客來高旅遊，更開啟台日兩國旅遊新契機！

她提到，這次高雄國際觀光隊前進關西辦理推廣活動，深受與會日本各界貴賓肯定；不僅深化高雄與日本旅遊業界合作關係，更在航班資源整合、自由行產品開發與旅宿銷售通路等方面，達成豐碩實質成果。

台灣駐大阪辦事處長洪英傑說，日本人喜歡4天3夜的短天數旅遊，大阪與高雄有許多相似處，都是港灣城市及濃厚人情味，相信能引發大阪地區對高雄的關注與興趣。

JTB株式會社說，目前公司主要推動海外修學旅行，未來希望盡快率團到高雄實地考察，了解市場狀況；JTB株式會社於會後回饋說，將規劃於下半年組團送客來高旅遊。

觀光局說明，高雄國際觀光隊亦前往日本「樂桃航空（Peach Aviation）」大阪總部拜會，就航班結合旅遊來洽談深化合作的可能性。

高雄觀光隊拜會日本樂桃航空。（高雄市觀光局提供）

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