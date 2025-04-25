不是工具人！登山隊聘高山協作 玉管處：一併申請入園

玉山園區有登山隊未替協作員申請入園，導致協作面臨停權處分。（玉管處提供）

2025/04/25 19:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區長程路線，許多登山隊會聘請高山協作員，惟近期有協作員上山受傷，獲救後竟被查出登山隊並未替協作員申請入園，以致協作員面臨停權究責，玉山國家公園管理處表示，登山隊聘請的協作視為同隊成員，並非外人或工具人，務必一併申請入園，保障協作權益，防止爭議發生。

玉管處表示，高山協作員一般是協助登山隊背負餐食裝備、協助烹煮供餐，雖多半不會與登山隊同時行進，但走的是相同路線，因此視為同一隊伍。

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惟近期園區有協作員受傷，經直升機吊掛下山才發現並未申請入園，導致協作員面臨停權處分，該案也讓入山協作員未申請入園的問題浮上檯面。

後續經與協作業者協調，並成立溝通平台後，將要求登山隊聘請協作時，須一併申請入園，協作業者也要負起協調責任，確保協作已獲入園資格。

玉管處說，過去協作可能因沒有和登山隊同時行走，或申請入園都是「各管各的」，以致未被當作同隊成員，甚至沿途服務山友炊煮後，背負的食材裝備逐漸減輕，下山時卻被山友要求背負私人裝備，被當成外人或工具人，對協作相當不尊重。

玉管處強調，協作員隨隊一併申請入園，除可保障協作權益，也有助掌握山區協作人數與分布，維護山屋人數總量管制，避免協作在山屋無床可睡，還可借助協作豐富登山經驗，一旦發生山難，就能就近協助，爭取搜救時效，甚至山區水情、山屋情況，也能協請協作通報。

目前登山隊未替協作申請入園雖無罰則，若經查獲也是裁罰協作員停權，但未來會研議連坐處分，以落實入園申請。

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