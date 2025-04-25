搶攻毛經濟！廢布改造寵物衣 台中培力逢甲女大生斜槓創業

利用二手衣與廢棄的邊角布料，重新製作成寵物配件服飾，並可客製化毛孩商品。（社會局提供）

2025/04/25 20:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣一年寵物產值上看600億，每分鐘也有10件衣服被丟棄，逢甲大學4位商學院女學生，結合「毛經濟」與「快時尚」2種新興產業，在台中市社會局與台中社會創新實驗基地輔導下創立「再寵生活」，利用二手衣與廢棄的邊角布料，重新製作成寵物配件服飾，斜槓創業已半年，最受歡迎的商品是寵物蝴蝶結和領巾。

「讓心愛的衣物再次寵愛毛小孩！」國貿系4年級蘇芷暄說，團隊創立源自於通識課程「社會永續與創新創業」，老師要求依SDGs構思商業模式，因為家中都有飼養毛小孩，也注意到快時尚帶來的環境負擔，決定回收舊衣改造為寵物服飾，計畫成功入圍教育部U-start創新創業計畫，獲得35萬元獎金，開啟了創業之路。

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4位女大生最初在校園和社群平台募集舊衣，整理、分類和清洗就花費大量時間和精力，可用的舊衣寥寥可數；實地擺攤販售接觸毛爸媽，也聽到他們對舊衣的疑慮，後來透過社創基地連結，團隊爭取與達新公司異業合作，取得生產過程中剩餘的邊角布料，確保原物料品質和來源穩定，也更符合毛爸媽的期待，打造循環經濟和綠色消費。

由於團隊成員都沒有服裝設計背景，他們又連結撒瑪黎雅婦女協會成立的德蘭工坊，並連結撒瑪黎雅婦女協會成立的德蘭工坊，學生發想創意，無家婦女生產與製作，團隊會依照布料的特性改造，吸水性好的棉質T恤做寵物圍巾、柔軟的針織毛衣做寵物睡墊、防潑水的風衣外套升級為寵物雨衣，還可以幫顧客將具有紀念意義的舊衣，客製化為專屬自己毛孩的商品，賦予二手衣新生命。

社創基地培力逢甲女大生斜槓創業，利用二手衣與廢棄的邊角布料，重新製作成寵物配件服飾。（社會局提供）

女大生與德蘭工坊討論產品。（社會局提供）

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