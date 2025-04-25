基隆山海遊！客家桐花祭暖東苗圃登場 國門廣場青創市集美食趴

「2025潮嚮．山海基隆-青創市集」系列活動26日、27日在基隆國門廣場熱鬧開張，圖為青創市集的創意飲品及美食。（基隆市政府提供）

2025/04/25 20:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府明天（26日）早上在暖東苗圃舉辦「基隆客家桐花祭」；另外，「2025潮嚮．山海基隆-青創市集」系列活動，週六、日在基隆國門廣場熱鬧開張，首場市集活動以「夜宴風味」為主題，網羅基隆在地特色品牌手作調飲、創意甜點、人氣輕食、風味料理等，打造專屬港都的夜晚風味派對。體驗兩種不同雨港風情。

民政處說，客家桐花祭在每年4到5月桐花盛開季節舉行，這不僅是對大自然的讚美，更是對客家文化的深刻體現；今年的桐花祭活動包括客語接龍闖關、溫馨的客家音樂會及充滿地方特色的客家市集。

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其中，客家音樂會以「伯公祭儀」為開場，這一儀式是客家文化中對土地公的尊崇，象徵著對自然天地的感恩。此外，現場還設置了大菁藍染DIY體驗，讓參與者能夠實際動手製作，感受客家傳統技藝的魅力。

另外，深受民眾喜愛的「賞桐輕旅」活動，參與者將有機會沿著荖寮坑步道，欣賞沿途的桐花美景。這條路線不僅美麗，還蘊含著豐富的歷史文化，讓人們在享受自然風光的同時，也能了解這片土地的故事。

產業發展處長蔡馥嚀說，「2025潮嚮．山海基隆-青創市集」活動透過「夜宴風味市集」的規劃，不僅延續去年深受好評的青創市集熱潮，讓青年創業者與消費者面對面交流，提升競爭力與品牌力外，更藉由系列主題市集展開各種合作的可能；蔡馥嚀說，希望帶領民眾看見基隆的夜晚之美，品味雨都基隆獨有的風土文化與創意生活，進一步形塑出屬於基隆的夜生活新風格。

活動期間，只要在青創市集消費集滿指定章數，即能參加扭蛋活動，更有機會抽中各品牌的限定小物與驚喜好禮，增添逛市集的趣味與期待感。

「2025潮嚮．山海基隆-青創市集」系列活動26日、27日在基隆國門廣場熱鬧開張。（基隆市政府提供）

2025年基隆客家桐花祭明天（26日）在暖東苗圃登場。（基隆市政府提供）

基隆客家桐花祭明天在暖東苗圃登場，接駁車交通資訊。（基隆市政府提供）

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