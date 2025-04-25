到平鎮運動公園當心鳥襲！台灣藍鵲育雛護巢攻擊小朋友

平鎮運動公園出現台灣藍鵲攻擊小朋友行為。（桃園市議員王珮毓提供）

2025/04/25 19:53

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市工務局今天在議會工作報告，議員王珮毓質詢指出，平鎮運動公園台灣藍鵲攻擊小朋友，藍鵲是保育類動物，呼籲市府兒童安全、生態兼顧。工務局長汪在宙答詢，第一時間已由公所慰問受傷小朋友，後續提供理賠服務；鳥巢周邊遊具也已暫時封閉，架設告示牌警示。

桃園市野鳥協會理事長劉義仁說，台灣藍鵲在育雛期間有極強護巢行為，育雛期間會攻擊進入巢區範圍的入侵者，撫育幼雛時間約5到6週，只要育雛工作結束，台灣藍鵲就會離去，呼籲民眾不要靠近育雛區。

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劉義仁說，協會和農業局、區公所、工務局合作，現場拉起警戒線不讓民眾靠近、也架設告示牌；事實上，所有鳥類在育雛期都容易有攻擊行為，每年4月到8月是鳥類育雛熱期，而領角鴞的育雛期更早在2月份就開始，這是自然界的生態。

農業局說，台灣藍鵲法定保育類野生動物，將台灣藍鵲的巢、幼雛移除或直接攻擊藍鵲，已違反野生動物保育法相關規定，若涉及騷擾虐待、獵捕宰殺等行為，可處最高5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰款，請民眾不要以身試法。

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