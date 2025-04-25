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    科展奪4冠！北興國中生研究台灣扁鍬形蟲、啄木鳥玩具 進軍全國賽

    北興國中生參加嘉義市國中小學科學展覽，成績亮眼。（北興國中提供）

    北興國中生參加嘉義市國中小學科學展覽，成績亮眼。（北興國中提供）

    2025/04/25 20:04

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市國中小學科學展覽會昨天落幕，北興國中學生參賽，4件作品獲得第一名，其中，以台灣扁鍬形蟲行為進行研究作品，及探究啄木鳥玩具的科學原理作品，將代表嘉義市進軍第65屆全國科展。

    北興國中共有14件作品參賽，涵蓋8組科別，參賽成績共拿下4件第一名、2件第二名、4件第三名，還有4件獲得佳作，刷新歷年參賽紀錄。

    北興國中校長張仁澤說，4件第一名作品中，「台灣扁鍬形蟲行為研究-產卵偏好與幼蟲的趨避反應」，以及「不再DOWN的啄木鳥-探究科學玩具啄木鳥上升之因素與原理」，雙雙獲選代表嘉義市出賽全國科展。

    張仁澤說，另兩件第一名作品則分別是「築沙成「灘」-離岸堤對養灘成效之影響」，與「RunningMan-數位式漸速耐力折返跑計數裝置之研究」，展現科學教育的實力與創新能量。

    參賽學生李宥均說，準備「不再DOWN的啄木鳥-探究科學玩具啄木鳥上升之因素與原理」作品雖充滿挑戰，但學會團隊合作及堅持到底精神。

    學生陳循牧、簡士涵、魏子茵均認為，透過觀察台灣扁鍬形蟲，學會耐心與堅持，希望研究成果能回饋社區，為環境盡一份力。

    物理科指導老師王一民說，孩子們學會提問、建構假說、設計實驗與修正精進，觀察力與思辨力超越年齡，且全程參與很感動。

    生物科指導老師蘇于真說，孩子們因參加社區解說，注意到台灣扁鍬形蟲數量銳減問題，進而展開研究，利用寒暑假與課餘時間投入，未來希望將成果回饋社區，促進物種復育。

    北興國中師生參加嘉義市國中小學科學展覽，4件作品拿下第一名刷新紀錄。（北興國中提供）

    北興國中師生參加嘉義市國中小學科學展覽，4件作品拿下第一名刷新紀錄。（北興國中提供）

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