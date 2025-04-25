舞力全開！全國學生舞蹈比賽 台南市獲13項特優

台南市學生舞蹈團隊參加全國學生舞蹈比賽，參賽隊伍全數獲獎，圖為勇奪雙特優殊榮的歸仁國中舞蹈團。（台南市政府提供）

2025/04/25 18:59

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市學生舞蹈團隊參加全國學生舞蹈比賽，參賽隊伍全數獲獎，團體組榮獲特優13隊、優等24隊，整體表現較去年更上層樓，所有隊伍皆獲得優等以上實屬難得。

市長黃偉哲向所有得獎學校與學生表達祝賀，肯定學生們長時間努力練習所展現的成果。他表示，台南以文化立都，藝文氣息濃厚，市府也致力推動藝術教育向下扎根，透過多元課程與活動培養學生的美感素養與創造力。學生們不僅能在生活中體驗各類藝術形式，也能在競賽中展現長才，提升學習興趣與自信心。

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教育局局長鄭新輝指出，本次全國學生舞蹈比賽涵蓋古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈等類型，團體組分為A、B兩組，A組為舞蹈藝才班，B組則以校內社團為主。此次台南市除5所設有舞蹈藝才班的學校外，亦有22所一般學校積極推動舞蹈教育與社團活動，展現豐沛的藝術能量。

中山國中與歸仁國中皆勇奪雙特優殊榮，表現可圈可點。歸仁區紅瓦厝國小共推出4支隊伍參賽，分別參加民俗舞、古典舞、現代舞及兒童舞蹈項目，成績斐然，榮獲2項特優與2項優等，堪稱本次比賽的大贏家。麻豆國小舞蹈隊也不負眾望，連續4年蟬聯國小B團體甲組民俗舞特優。

其他榮獲特優的學校還包括永仁高中、進學國小、建興國中、復興國中及聖功女中，皆為歷屆比賽中的常勝軍。值得一提的是，位於偏遠地區的佳里區塭內國小也推出2支隊伍參加古典舞與兒童舞蹈項目，榮獲1特優與1優等，表現同樣亮眼。

鄭新輝指出，中山國中、進學國小與紅瓦厝國小獲選為今年度「全國學生舞蹈比賽特優團隊展演團隊」，將分別於5月1日於台中歌劇院、7月1日於高雄衛武營國家藝術文化中心登台演出，歡迎有興趣的民眾踴躍前往觀賞，共同見證台南學子的舞蹈魅力。

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