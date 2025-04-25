淡北道路施工頻出包 鄭宇恩要求市府立即改善

工程車輛施工後未清理，大量土石散落淡水區中正路口路面。（圖由鄭宇恩提供）

2025/04/25 18:38

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區的淡北道路正如火如荼進行，近日卻傳出多起施工疏失。市議員鄭宇恩今（25日）表示，淡北道路近期施工管理鬆散，問題頻傳，不僅擾民，更屢屢釀成交通危機，要求市府立即提出具體改善作為，確保市民通行安全。

鄭宇恩指出，日前有民眾目擊，位於關渡大橋旁的工區，因帆布遭強風吹落至台二線，險些釀成車禍；今天於淡金中正路口，再度被發現工程車輛施工後未清理，導致大量土石散落路面。近期連日陰雨，加上該處為下坡路段，極易導致車輛打滑，增添交通事故風險。

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鄭宇恩表示，無論是帆布脫落或土石未清，均嚴重威脅用路人安全。其實淡北道路工程早已多次傳出施工疏失，去年就曾因探管作業誤刺機車地下道，導致騎士摔傷，社會譁然。如今類似問題仍未改善，顯示工程單位對公共安全缺乏基本重視。

鄭宇恩強調，「市政建設應以安全為第一優先，不能為了趕工而犧牲市民通勤安全。」呼籲市長侯友宜重視此事，針對淡北道路工區施工安全，進行全面檢討與精進，並對市民提出具體改善措施，不容再以「允諾改善」敷衍了事。

鄭宇恩表示，市民雖期待淡北道路早日完工，但更希望的是在施工期間的行車安全，與生活品質不被犧牲。盼市府拿出決心與作為，真正落實工程安全管理，給淡水市民一條安心道路。

市府新工處說明，經查係承商未妥適加固帆布，讓其吹飛至道路，已要求廠商加強改進。載運土方車輛於駛離工區前，依規定需確認土方是否妥適覆蓋、輪胎是否清潔，承商未依規定辦理致汙染路面，並在第一時間通知廠商改善。

新工處表示，相關疏失將依約核罰，並督促廠商與監造落實工地各項安全衛生與環境防護措施，也會持續強化監督作業，確保施工場所與公共通行的安全。

工程車輛施工後未清理，大量土石散落淡水區中正路口路面。（圖由鄭宇恩提供）

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