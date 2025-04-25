獨家》台灣米首度供應日本自衛隊團膳 今年輸日量3000公噸

農業部次長胡忠一率國內稻米業者，拜訪使用台灣米的日本長照養護機構。（農業部提供）

2025/04/25 18:24

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣米近年出口日本數量呈現增加趨勢，今年更首度打入日本的自衛隊、醫療長照中心、學校午餐通路，農業部次長胡忠一表示，台灣稻米品管好，加上品質和日本國產米相近，今年預計輸出3000公噸台灣米，品種則以台南11號為主。

日本近年推展米食，當地米食消費規模上升，但卻受限於米價偏低壓縮農民獲利空間，加上日本農村人口高齡化與後繼者欠缺，導致稻米產量無法隨之提升，又加上受高溫等影響導致歉收，日本當地開始出現缺米等情況，目前正率國內稻米業者在日本訪問的胡忠一指出，台灣稻米品種與品質都和日本國產米類似，近年積極拓展日本市場，國內稻米外銷業者大倉米舖與日本食品進口企業「北日本通商株式會社」、流通及團膳供應企業「日本營養食品株式會社」、「日總株式會社」三方合作，促成台灣稻米供應日本團膳食材合作模式。

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胡忠一透露，台灣稻米過去就有打入日本的餐飲體系，今年更首度打入日本的醫院、 高齡者照護機構、學校午餐，也提供日本自衛隊團膳使用，這些單位對食材的安全性與品質都要求更高，代表台灣米品質好口感佳，才能打入這些通路，隨日本稻米短缺與當地米價上漲，這是台灣稻米打入日本通路的好機會。

日本為保護當地的稻米，也在WTO架構下實施關稅配額，胡忠一表示，台灣稻米獲得的關稅配額為3000公噸，若超過配額，每公斤就會被課賦341日圓的關稅，關稅價格甚至比米價更貴，今年預計就會輸出3000公噸台灣米到日本，也希望未來可持續拓展日本當地台灣稻米市場與通路，讓台灣不只成為日本重要的國際盟友，也成為日本最重要的稻米供應來源國。

農業部次長胡忠一率團訪視日本營養食品株式會社進口台灣稻米倉儲設施，左起依序為日本營養食品株式會社營業部中村好宏部長、胡次長、北日本通商株式會社大西昇社長，及國內生產者上昇糧食有限公司劉佳穎總經理。 （農業部提供）

台南11號是台灣水稻栽種最廣的品種。（資料照）

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