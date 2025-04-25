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    首頁　>　生活

    電腦硬碟為何從「C槽」開始 他解釋：與這原因有關

    2025/04/25 22:23
    網友解答為什麼現在電腦硬碟都從「C槽」開始。（資料照）

    網友解答為什麼現在電腦硬碟都從「C槽」開始。（資料照）

    〔即時新聞／綜合報導〕現今人們習慣把資料放在電腦的C槽、D槽裡，是否想過，為什麼電腦總是從「C槽」開始？對此，網友解答，這背後其實關乎電腦的技術發展，直至今日，仍在現代電腦系統中留下痕跡。

    一名網友在Dcard上以「為什麼電腦硬碟從「C槽」開始？」為題詢問網友，究竟A槽跟B槽去哪了？對此，網友解答這個世代年輕人可能不知道的知識。

    其實，A槽和B槽是過去軟碟機的位置。早期的電腦，資料主要是靠軟碟來讀寫，第一個軟碟機就叫「A槽」，如果有兩台軟碟機，第二台就叫「B槽」。直到硬碟慢慢成為主流、取代軟碟機，作業系統才把第一個硬碟命名成「C槽」，但為了相容舊系統，A和B都一直保留給軟碟機。雖然現在軟碟早已被時代淘汰，但這個命名習慣，仍一直保留下來。

    貼文一出，不少網友感嘆當年使用軟碟的年代，「天啊！這居然已經是冷知識了……」、「印象小時候開機還要先插入磁碟，開完後才可以拔出來換掉磁碟片...」、「用過A槽的老人路過～不過B槽真的沒看過」、「這些說用過軟碟的，老人臭都飄出來了」。

    「A槽」、「B槽」即為過去的軟碟，現已隨科技進步被取代；示意圖。（資料照）

    「A槽」、「B槽」即為過去的軟碟，現已隨科技進步被取代；示意圖。（資料照）

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