招生大作戰！嘉中續辦半導體實驗班 嘉女增AI電資、醫藥科技實驗班「男女都收」

嘉義高中因應少子化，逐年減班減生外，也因應產業趨勢，續辦半導體實驗班等特色招生入學管道。（記者王善嬿攝）

2025/04/25 19:11

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國中教育會考5月17、18日登場，因應少子化及近年半導體產業就業優勢，114學年度嘉義高中除續辦「半導體實驗班」等特色招生入學，還擴大招收15名女生；嘉義女中獲教育部核定，新設「AI電資實驗班」、「醫藥科技實驗班」各1班，招收30名男生，5月2日晚間7點在嘉女開說明會。

國中校長認為，嘉中、嘉女先後開設半導體、AI電資實驗班，都是以特色招生希望吸引優秀學子青睞，然而對家長、學生而言，適性揚才、具有升學頂尖大學的競爭力及可以就近入學，才是考量重點；另名國中校長認為，嘉中、嘉女與時俱進，與國際、企業接軌提升課程品質，樂見其成；社會原本就存在多元性別，校外也都男女共學，兩校都開放招收男、女生，有助學生在校學習尊重多元性別。

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嘉義高中日前與雲嘉地區國中學校說明，113學年度嘉義的就學人數5630人，預估114學年度將減為5136人；除科學班、高瞻雙語實驗班、數理語文資優班，還設立半導體實驗班。

嘉中說，114學年度免試入學共招生男生533人、女生15人，除科學班獨立甄試，其餘特色招生入學管道，新生報到後，將依國中會考成績篩選或考試錄取。

嘉義女中免試入學將招生女生455人、男生30人，特色招生入學管道除人文社會科學資優班、數理資優班，114學年度還新設「AI電資實驗班」、「醫藥科技實驗班」。

嘉女校長林義棟說，因應少子化及未來產業趨勢，凝聚校內共識後，增加「AI電資實驗班」、「醫藥科技實驗班」等特色招生入學管道，並招收30名男生，且調整班級人數，除資優班預計招收29人，其餘每班招收33人，5月2日舉辦說明會向家長、學生說明。

嘉義女中114學年度將新設AI電資實驗班、醫藥科技實驗班，招收30名男生。（記者王善嬿攝）

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