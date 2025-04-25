堤外久停車輛增拖吊負擔 北市擬22天就強制拖吊

台北市交通局擬修正相關法案規定，將久停車輛強制拖吊流程從45天大幅縮短為22天。圖中黃單為久停公告。（停管處提供）

2025/04/25 18:53

〔記者林承鴻／台北報導〕每到大雨期間，堤外停車場都有車輛未在期限內移置車輛而遭強制拖吊。台北市交通局停車管理工程處為降低久停車輛造成的拖吊工作負擔，修正相關法案規定，將久停車輛強制拖吊流程從45天大幅縮短為22天，草案預計本會期送進市議會審議。

受到極端氣候影響，近年來常有突發性大雨發生，若無法即時將停放在堤外的車輛駛離，就會產生車損。台北市政府自2023年實施「疏散門／水門只出不進4小時後拖吊」管制，並於實施管制前中後發送簡訊提醒，統計去年3次颱風拖吊車輛數呈下降趨勢。

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停管處管理及職安科科長楊遠明說明，目前停放堤外車輛若達30天就會張貼久停公告，張貼公告後15天若車輛仍未移置，就會強制拖吊到停管處的放置場；停管處提出修正草案，要將久停車定義縮短至停放15天，張貼公告後強制拖吊時間則縮短至7天，也就是久停強制拖吊流程會從45天大幅縮短至22天。

停管處處長劉瑞麟表示，希望修正草案在本會期送進議會審議，已與警察局及其他單位開會討論，草案送到法務局後會經專家學者討論再送到市政會議，預估大概5月底6月初可送到議會。

楊遠明說，5月至11月底的汛期即將到來，停管處每月都會定期清查久停車輛，提醒民眾於豪大雨期間應留意氣象報告，留意水情資訊配合移車，以免遭拖吊及裁處罰緩。

台北市的堤外停車場分布於基隆河、淡水河、新店溪及景美溪周邊，包含中山、松山、內湖、士林、大同、萬華、文山等7個行政區，統計大車、小車及機車格，總停車格位數約有1萬3966格。

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