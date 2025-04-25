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    搭機最怕遇到嬰兒哭鬧？他曝家長1舉動：真的好窩心

    網友分享，飛機上收到暖心家長的小禮物，引起網友討論。（擷取自臉書日本自由行討論區）

    網友分享，飛機上收到暖心家長的小禮物，引起網友討論。（擷取自臉書日本自由行討論區）

    2025/04/25 22:43

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人在搭飛機時，最擔心遇到小孩哭鬧的情況。不過，一名網友分享，某天在飛機上遇到一位年輕父親，他在機上主動發送小零食及耳塞給附近乘客，並附上了一張感人的字條。貼文曝光後，網友紛紛感慨，「如今社會氛圍竟然變成這樣，真的是有必要嗎？生了小孩就像虧欠了全世界。」

    網友在臉書社團日本自由行討論區發文說，在搭飛機時遇到一名年輕奶爸，他為了顧及其他乘客，特意發放一些小禮物，打開一看裡面有3顆糖果、1個餅乾以及1副耳塞以及1張字條寫著，「我們是第一次搭飛機的小寶寶，可能會用高八度音頻來表達情緒，請原諒我們不是故意要當空中DJ，準備了耳塞和小糖果，希望幫您這趟旅途更甜、更安靜一點，感謝體諒與耐心，祝旅途愉快」。

    原PO非常感動並說，「雖然我不認識你，但我很讚賞你的有心，重點是從頭到尾都沒聽到小嬰兒的哭鬧聲啊」貼文曝光，不少網友感嘆，「很用心，但社會氛圍變成這樣真的有必要嗎？互相體諒不是本來就應該嗎，從來不會去仇視機上哭鬧的嬰兒，現在生小孩好像虧欠了全世界」、「台灣社會太仇嬰了，真的很可悲」。

    此外，這位爸爸的舉動也讓網友們大讚，「我覺得很棒，畢竟父母都有這份心意了，包容度會大一點」、「真貼心，給這對緊張的父母一個讚」、「很有心的父母，給他們讚」、「這家人堪稱家長和嬰兒界典範！」、「這種就是會認真安撫的家長，ok給過」。

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