屏市中央市場周邊不再都是單行道！民權路試辦汽車單行、機車雙向

民權路中油加油路段即日起機車可以雙向通行，汽車維持單向。（記者葉永騫攝）

2025/04/25 18:49

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市中央市場周邊道路因巷道窄，多數路段劃為單行道，但民眾為貪圖方便常常機車逆向違規行駛引發危險，警方近期加強取締，造成民怨。屏東市長周佳琪在接受地方陳情後，決定對在民權路部分路段試辦汽車單行、機車雙向的措施，今天起開始實施，未來再視反映反映情況進行調整。

屏東市中央市場因為是舊社區，道路的寬度往往不足8米，加上交通複雜，因此附近道路都劃設為單行道，但也造成附近民眾及進入商圈購物民眾的不便，一再反映希望比照高雄市鹽埕區舊部落採取汽車單行、機車雙向的方式，屏東市公所為此曾邀集屏東縣交通隊附近居民及商家進行溝通研商，還進行住家的民調，但因為路寬的問題，多數住戶主張保留原狀，因此屏東市公所沒有進行調整。

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近日因為民權路逆向行駛的機車太多，警方執行強力取締，引發民怨，屏東市公所在協調地方、住戶和警方後，民權路從公園路到林森路段大約50公尺試辦汽車單行、機車雙向的作法，馬路邊線劃設為黃線，不得擺攤。

屏東市長周佳琪表示，民權路該路段有加油站及特色商家，市公所在詢問住戶和商家後獲得同意，所以決定試辦，未來將視實施狀況的反映再決定停止或擴大。

屏東縣交通隊說明，將配合路權機關執法，日後再評估交通情況，而民眾對於該路段改變現況反映不一，有人認為更方便，但也有人覺得交通會更加混亂。

屏東市民權路中油加油站路段機車可以雙向行駛。（記者葉永騫攝）

屏東市民權路開放機車雙向通行。（記者葉永騫攝）

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