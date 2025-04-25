桃機客、貨運量全球前13名 今年客運量有望重返疫情前高峰

桃園機場2025年客運量至3月底較去年同期成長5％，今年可望重返疫前高峰。（桃園機場公司提供）

2025/04/25 17:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園機場公司今天（25日）表示，去年的客運量已恢復到疫情前的92%，在國際機場協會（ACI）全球統計中，客運量排第13名、貨運量達第10名；機場公司表示，預期今年客運量可恢復到疫情前的高峰人次。

桃園機場公司表示，去年客運量4492萬人次，已恢復至疫情前（2019年）的92%，貨運量227.1萬噸超越疫情前，此成績讓桃園機場蟬聯全球機場貨運量第10名。展望2025，預估客運量將重返疫前高峰4869萬人次，國際趨勢上ACI也預估2025年全球客運量將達99億人次，較去年同期成長4.8%。

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機場公司表示，受惠於AI、電子產品、高端製造業及跨境電商等產品帶動需求，2024年航空總貨運量達227.1萬噸，除較2023年211.3萬噸成長7.48%外，更較2019年218.2萬噸成長4.06%，2025年保守預估成長放緩，且需持續關注通貨膨脹、地緣政治及全球貿易緊張等相關因素。

桃園機場公司表示，客運量持續成長，桃園機場2025年客運量至3月底達1174萬人次，較去年同期成長5%。出境高峰落在春節疏運期間，1月24日至2月3日共11日，總運量161.5萬人次，日均14.7萬人次，相較2024年增加約1.7萬人次，其中1月25日出境高峰達15.8萬人次，恢復至疫情前（2019年）最高峰日的98%，也成為疫後單日運量新高。

因應國際旅遊熱絡，低成本航空運量也持續攀升，桃園機場低成本航空營運家數從2019年23家成長至2024年27家，主要航點為東京、大阪、仁川、香港和新加坡，客運量也在2024年度創下歷史新高，旅客數達1017萬人次，佔總客運量22.6%，較2023年成長32.7%，更較於2019年成長了2.6%，顯示航空票價為影響旅客出遊的重要因素之一。

桃園機場公司表示，國際航空蓬勃發展，航空公司看好未來客運量成長潛力，持續增班增點，也反應在航班架次大幅成長上，桃園機場2024年24.8萬架次，較2023年20.2萬架次成長22.9%。

2025年預計有包括四月聯合航空開通桃園（TPE）-關島（GUM）航線，星宇航空、長榮航空新增神戶航點，星宇航空安大略航線將於六月啟航，阿提哈德航空規劃九月新增桃園-阿布達比航點，長榮航空則預計十月直飛達拉斯，為桃園機場運量成長更添動能。

桃園機場下半年第三航廈北登機廊廳即將完工，將提供8個空側停機位，不但為空側調度增添彈性，更讓各國旅客看到全新風貌的桃園國際機場。

桃園機場低成本航空2024年共27家，主要航點為東京、大阪、仁川、香港和新加坡。（桃園機場公司提供）

在ACI全球統計中，桃園機場貨運量蟬聯全球機場貨運量第10名。（桃園機場公司提供）

下半年第三航廈北登機廊廳即將完工，將提供8個空側停機位。（桃園機場公司提供）

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