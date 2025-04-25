在捷運上喝水竟比「逆向行駛」嚴重？Cheap傻眼曬1圖對比

Cheap質疑，逆向行駛只罰600元，但在捷運上飲食，卻挨罰1500元至7500元。示意圖。（資料照）

2025/04/25 20:03

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市康橋國際學校日前舉辦「單車環島」，22日行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭毒駕男子蕭文榮逆向撞擊，造成7名學生輕重傷。對此，網紅cheap昨（24日）發文說，在捷運上喝水、手扶梯逆向罰款7500元，但是汽車逆向居然只被罰600元，讓他不禁直呼，「原來在捷運上喝水的危險程度＞逆向行駛」。

Cheap在臉書上發文說，原來在捷運上喝水的危險程度＞逆向行駛，而且在捷運的手扶梯逆向，也同樣是罰7500元。對此，他還做出一張對比圖，只見畫面左側，是康橋學生的腳踏車隊被汽車撞毀，有學生還害怕地坐在路邊，然而右側是台灣黑熊坐在捷運上喝水。

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貼文曝光後，引起網友熱議，「亂丟垃圾未分類，罰6000元」、「現在一餐吃到飽都不只600元，逆向行駛成本真低」、「才600元，這根本殺人行為，罰則沒有嚇阻效果」、「交通法規罰鍰早就該修了，無奈沒人願意重視」、「逆向行駛不算危險駕駛嗎？」、「闖紅燈罰款也比捷運上飲食便宜」。

根據《大眾捷運法》第50條規定，大眾捷運系統禁止飲食區內飲食；電扶梯上不按遵行方向行走或奔跑，影響作業秩序及行車安全之行為，違者可處新臺幣1500元以上7500元以下罰鍰。

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