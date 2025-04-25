虐兒托嬰中心借殼重生 衛福部研議辨識「前科犯」

衛福部表示，任何人開設托育機構，都要遵守相關法律規定，若有違法就要嚴懲。（資料照）

2025/04/25 17:59

〔記者林惠琴／台北報導〕曾因虐兒事件停業的高雄市楠梓區某托嬰中心，原楊姓女負責人改找丈夫掛名後重起爐灶，竟又與董姓保母涉嫌凌虐8名嬰兒，檢調已介入偵辦。對此，衛福部社會及家庭署代理署長周道君表示，若真的有外傳「借殼重生」的情形，未來會再與地方政府研議如何在行政技術上加以辨識，避免悲劇重演。

周道君指出，任何人開設托育機構，都要遵守相關法律規定，若有違法就要嚴懲，而此案目前就是有虐兒的情形，高雄市政府已終止與案中托嬰中心的準公共化合作契約。

請繼續往下閱讀...

對於此案指涉的「前科犯」是否借殼重生，周道君指出，細節需要做查察，若有外傳借殼重生的狀況，實質上就要釐清作業程序，因為在申請資料上，看起來會是另一個人，未來如何在行政技術上辨識申請者與曾經違規者是同一人或同一團隊，會再與地方政府討論看看是否能夠做進一步處理。

針對高雄社會局副局長葉玉如指出，會把這案例帶到中央，討論修法強化監控機制，以防類似情況，周道君強調，會很樂意與高雄市政府討論，因為不希望看到再有這樣的案件發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法