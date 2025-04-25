大溪百吉國小步道螢火蟲「天然LED燈」美景曝 生態講師：可賞到5月

生態講師康邦宇4月17日在百吉國小前步道林間罕見發現準備化蛹的螢火蟲終齡幼蟲。（記者黃政嘉攝）

2025/04/25 18:17

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市大溪區百吉國小前步道旁沿湳仔溝溪設置，晚間林間湧現大量螢火蟲身影，點點閃爍螢光，伴隨貓頭鷹黃嘴角鴞叫聲，面天樹蛙走跳，陸續有民眾尋光賞螢。與百吉國小合作的生態講師康邦宇17日在步道林間發現準備化蛹的螢火蟲終齡幼蟲，他說，北部地區較晚轉暖，伴隨前兩週降雨，估計百吉國小周遭螢火蟲可能陸續分批出現到5月初，尤以4月為巔峰。

桃園市民楊小姐21日帶2個小孩來百吉國小前步道賞螢，她說，步道環境單純不危險，已多年來看螢火蟲，小孩對於大量螢火蟲發光「好像天然LED燈」感到驚訝，百吉國小現在螢火蟲數量已跟往年差不多，相當喜歡。

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康邦宇在台北市立動物園服務過，他說，百吉地區螢火蟲主要以黑翅螢為主，過去也出現過少數的山窗螢，今年暖的時間較慢，17日在百吉國小步道還發現到黑翅螢幼蟲，距離化蛹成蟲還需一段時間，因此，這邊能看見螢火蟲的時間拉長到5月，但也因此呈現分散性，不像過去一次全部爆發，這跟各地溫度、降雨狀況有關，中、南部已開始爆發，北部地區則較延後，百吉地區螢火蟲約晚間6點半慢慢出來，7點後數量較多，約8點就陸續躲起來休息。

校長王連進說，在他2015年來學校服務前，百吉地區就有賞螢活動，學校也跟居民溝通、宣導農作物別灑農藥，長久下來形成多年默契，學校學生遍布崎頂、新峰地區等地，涵蓋範圍廣，老師轉達學生目前為賞螢時機點，且步道生態豐富，光青蛙就有20幾種以上，面天樹蛙還會跳進校內，推薦喜歡生態的民眾來這賞螢。

教導主任劉兆然說，學校辦理過螢火蟲與生態夜觀活動，同時著手評估規劃於校園內復育螢火蟲與還原棲地，增進生態教學。

桃園市大溪區百吉國小旁步道林間，4月無雨晚間已出現大批螢火蟲。（記者黃政嘉攝）

桃園市大溪區百吉國小旁步道林間，4月無雨晚間已出現大批螢火蟲。（記者黃政嘉攝）

生態講師康邦宇說，百吉國小周遭螢火蟲可能陸續分批出現至五月初，尤以四月為巔峰。 （記者黃政嘉攝）

百吉地區螢火蟲約晚間6點半慢慢出來，7點後數量較多，約8點就陸續躲起來休息。 （記者黃政嘉攝）

桃園市大溪區百吉國小旁沿著湳子溝溪設置步道，林間無雨晚上湧現大量螢火蟲身影，吸引民眾摸黑賞螢。（記者黃政嘉攝）

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