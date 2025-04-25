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    新北首座原民歲時祭儀專屬場域在三峽 工程費3070萬、年底完工

    新北預計興建市轄首座原住民族歲時祭儀專屬場域。（新北原民局提供）

    新北預計興建市轄首座原住民族歲時祭儀專屬場域。（新北原民局提供）

    2025/04/25 17:20

    〔記者董冠怡／新北報導〕原住民過往舉辦歲時祭儀時，多半需向其他單位租借場地，過程中難免會受到場地和時間限制影響，新北市原住民族行政局向原住民族委員會爭取專屬場域計畫經費，市長侯友宜今天在市議會進行施政報告表示，預計興建市轄首座原住民族歲時祭儀專屬場域，工程總經費3070萬元，中央出資6成4、地方籌措3成6。

    原民局表示，市府規劃於三峽隆恩埔社宅旁建造新北市首座祭儀廣場，去年底獲原民會同意補助1951萬9545元、市府配合款1118萬455元，合計3070萬元，目前正在進行設計書圖審查，預計5月招標、年底完工。

    原民局指出，建築外觀納入原住民族文化意象，提供鄰近區域族人聯繫情感、舉辦族群傳統儀式祭典及文化推廣等功用，作為新北市原住民族文化發展重要基地，考量空間配置、結構高度、原住民族文化特色、空間照明及結構安全，將以鋼骨構造搭配PTFE薄膜，設計祭儀廣場穹頂，天幕尺寸直徑30公尺、大約可容納800人。

    市議員馬見（Lahuy．Ipin）建議，市內有6萬名原住民，各族歲時祭儀卻只能辦在河川用地、荒山野嶺等，去年曾在總質詢中詢問市長，要求盤點新北市原民重大聚會與傳統祭典活動情形，投入「原住民族族群主流化友善公共空間計畫」，期待新北首座原民祭儀廣場落成，未來也會持續監督市府挹注經費於原民相關建設及社福經費。

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