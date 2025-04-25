苗栗縣文化資產「南庄事件」 2處史蹟定著點將設紀念碑

南庄事件—「萬善諸君之義塚」」現址位於南庄國中。（苗縣府提供）

2025/04/25 17:20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣首例登錄為史蹟類文化資產案例「南庄事件」，目前史蹟定著地點位於「萬善諸君之義塚」，另一處定著點「南江水岸公園」為歸順式發生地點，苗縣府獲得文化部600餘萬補助，將設紀念碑並美化環境，讓更多人了解發生在鄉土的歷史。

苗縣府文觀局指出，「南庄事件史蹟」包括「萬善諸君之義塚」、「南江水岸公園」，當時南庄地區曾於日本統治時期，爆發「南庄事件」，當地不少賽夏族、泰雅族及客家人、閩南人曾反抗日本政府統治，包圍攻擊當時的南庄支廳，後來遭鎮壓後參與舉事者被勸誘投降，但在舉辦歸順式被槍殺，本來葬於南庄國小，後來遷往南庄國中並立有萬善爺墓，即史蹟定著點之一的「萬善諸君之義塚」。

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另外，當地民眾相傳，南庄地區因日治時期擁有樟腦、木材等產業，因此日本政府亟欲收編，但遭到當地民眾反抗，除了收埋遺骸的萬善爺墓，如今已經成為公園、位於中港溪與東河溪匯流口的南江水岸公園，也為當時的歸順地點，可惜反抗民眾仍難逃集體遭槍殺命運。

由於史蹟類文化資產，為曾發生歷史上重要事件之場所或場域，多為戰場、拓墾地與災難場所等，如知名的霧社事件即為首例。「南庄事件」登錄苗栗縣史蹟，也期望讓登錄地點，成為族群和解及和平的象徵空間。

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