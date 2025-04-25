康橋國際學校單車環台返校 受傷學生歸隊步行通過終點

康橋國際學校高一生單車環島車隊返回學校，受到熱烈歡迎。（康橋國際學校提供）

2025/04/25 17:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕康橋國際學校10年級學生今年的單車環島雖然遇到車禍意外，造成7名學生受傷，但師生排除萬難，仍然在最後兩天恢復騎乘行程，車隊在今天安全返回新店青山校區，令人感動的是，事故中受波及的班級，在全班討論與家長支持下，最終選擇於活動尾聲回歸隊伍，雖未再騎行，幾位受傷學生也在同學攙扶下以步行方式，在眾人熱烈掌聲中共同通過終點拱門。

校方表示，今年的單車環島於14日出發展開「築夢康橋壯遊臺灣單車環台」活動，歷經12天、騎行約945公里，於25日中午順利返抵新店青山校區，在家長與校方的夾道歡迎下，完成這趟極具意義的旅程，為康橋國際學校長年推動的品格教育與體驗學習寫下新頁。

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校方表示，這次活動自新北出發，採順時鐘方向繞行台灣一圈，途經北宜公路、花東縱谷、南迴公路等地形嚴峻路段，對參與學生身心皆為重大挑戰，然而於22日途中不幸遭遇交通事故，一輛自小客車衝撞車隊，造成7名學生受傷送醫，事件震驚社會及全體師生，也為活動蒙上陰影。

面對意外，校方決定調整後續行程，23日暫停騎行改搭遊覽車北上，24日仍選擇於西濱與南寮一帶的自行車道復騎，完成最後兩天行程，今天車隊回到青山校區，完成最後典禮。

尤其令人動容的是，事故中受波及的班級，在全班討論與家長支持下，最終選擇於活動尾聲回歸隊伍，雖未再騎行，但以步行方式共同通過終點拱門，幾位受傷學生也在同學攙扶下進場，現場響起最熱烈、最深情的掌聲，象徵彼此同心與相互扶持的精神。

在最後兩天的行程中，繼續騎乘的學生為表達對受傷班級的支持，24日在每人安全帽上繫上代表該班的紫色緞帶，今天迎接車隊的師長與家長也紛紛以紫緞帶或紫色愛心妝點身上，甚至擴及至其他校區與年級家長，社群媒體間更掀起「紫緞帶行動」的感人風潮。

校方表示，單車環台是康橋國際學校極具教育意義的傳統活動，透過實地挑戰，培養學生堅毅品格與團隊合作精神，學校將不會因單一意外而放棄這項計畫，但也會吸取經驗提升安全規劃，並持續追蹤並照顧師生的心理狀態，提供必要的支持與輔導。

康橋國際學校高一生單車環島車隊返回學校，受到熱烈歡迎。（康橋國際學校提供）

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