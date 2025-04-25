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    家戶垃圾亂丟行人專用清潔箱 北市環局引進AI辨識系統取締

    台北市環保局與大同大學產學合作，共同研發「AI智慧辨識系統」，自動辨識違規丟棄垃圾包行為，查處違規亂丟垃圾行為。（台北市環保局提供）

    台北市環保局與大同大學產學合作，共同研發「AI智慧辨識系統」，自動辨識違規丟棄垃圾包行為，查處違規亂丟垃圾行為。（台北市環保局提供）

    2025/04/25 17:06

    〔記者林承鴻／台北報導〕偶有民眾會在深夜或清晨等人煙稀少的時候，違規將家中垃圾拿到路上的垃圾桶丟，若遭查處可開罰3600元至6000元罰鍰。台北市環保局與大同大學產學合作，共同研發「AI智慧辨識系統」，自動辨識違規丟棄垃圾包行為，有效提升查處效率，將陸續導入到台北市各區。

    環保局說明，其與大同大學資訊工程團隊產學合作，共同研發「AI智慧辨識系統」，運用人工智慧技術自動辨識違規丟棄垃圾包行為，訂自動輸出違規片段，大幅減少人力逐一檢視監視影像的負擔。環保局指出，該系統準確率高達95%，兼具省時與精準優勢，將陸續導入全市各區清潔隊，減輕人力負擔。

    環保局統計，2022至2024年近3年垃圾包違規棄置於垃圾桶的查處件數共1萬2777件。環保局為強化執法，除人力稽查外，也持續運用移動式攝影機等科技執法工具，並針對垃圾滿溢熱點增加清運與巡查頻率，以杜絕亂丟歪風，維護市容整潔。

    環保局提醒，丟棄家戶垃圾於行人專用清潔箱者，將依《廢棄物清理法》告發，處以3600元至6000元罰鍰，絕不寬貸，呼籲民眾切勿圖一時方便，將家戶垃圾棄置於街道垃圾桶，反而因小失大得不償失；若發現違規棄置行為，也可撥打1999市民專線通報環保單位查處。

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