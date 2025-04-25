五月雪！三芝「桐樂會」4/27登場 600份美食券限量送

新北市三芝區27日將在賞桐步道入口廣場，舉辦「三芝桐樂會」。（圖由三芝區公所提供）

2025/04/25 17:04

〔記者羅國嘉／新北報導〕「五月雪」油桐花綻放季節到來，新北市三芝區長賴小萍表示，27日賞桐步道陽光路入口廣場將舉辦「三芝桐樂會」，結合桐花小旅行、藝文展演與客家文化體驗，同時活動提供前600名報到者50元美食兌換券，可兌換草仔粿、在地農產品等小吃，現場民眾打卡，還可獲限量桐花主題口罩。

賴小萍指出，此次活動包括由客家傳統文化協會帶來的客家歌謠演出、太鼓、胡琴、月琴與古箏等多元藝文表演，民眾可在賞花之餘，沉浸在優美音樂與濃厚文化氛圍中。另外，為推廣客家茶文化，現場設有傳統茶席體驗與茶道示範，讓民眾可親身品茗道地客家茶點。

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賴小萍說，活動當日，民眾只要於「賞桐藝文廣場」打卡留言並上傳，即可獲得限量桐花主題口罩，數量有限，送完為止。此外，現場也設有藝術彩繪課程，由專業藝術家帶領創作桐花相關作品，讓參與者留下珍貴的回憶。

賴小萍表示，三芝地區早年因煉油需求種植大片油桐樹，每年花季猶如雪花紛飛，美不勝收。去年因受山陀兒颱風影響油桐樹倒了多棵，公所不僅補植215棵油桐樹，更爭取客委會補助500萬元整修賞桐步道，結合社區資源與客家文化設施，打造完善的桐花輕旅行體驗。

市府客家事務局也說，除三芝外，土城的桐花公園賞螢步道桐花已盛開，但近日天侯不佳，下雨恐將桐花打落，目前土城花況已落不少。民眾除自行前往外，也可搭乘捷運板南線至永寧站2號出口，平日轉乘藍43、藍44。假日轉乘575至「南天母廣場」站下車；瑞芳的四腳亭砲臺步道則可搭乘台鐵區間車於四腳亭火車站下車，由後站出站，依循四腳亭砲台指標步行到登山口，約3公里步行約45分鐘。另也可搭乘中興客運2021、2025及基隆客運1061、1062可由大寮站下車，循大寮路上經國芳橋步行到達登山口。

鶯歌山水步道的步道沿路無桐花，但可遠眺鳶山桐花布滿山頭；石碇風露嘴桐花步道則可搭乘新店客運綠12，於新店碧潭站-風露嘴候車亭下車；新店二叭子植物園則可搭乘捷運至環狀線十四張站，轉乘安坑輕軌，於K04耕莘安康院區站下車，再轉搭安坑1號線或839公車抵達終點站二叭子植物園。

桐花落下猶如飄雪。（圖由三芝區公所提供）

有「五月雪」美稱的油桐花綻放季節到來。（記者羅國嘉攝）

新北市新店區桐花散落現況。（記者羅國嘉攝）

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