車諾比核災39週年 環盟籲記取殷鑑、反對台灣重啟核電

俄羅斯軍隊撤離烏克蘭車諾比核電廠後，留下超過100公升的「優質伏特加」和一堆爛攤子。（法新社）

2025/04/25 16:57

〔記者吳柏軒／台北報導〕明天4月26日是車諾比核子事故39週年，台灣環境保護聯盟今日點出，車諾比核災污染仍是進行式，加上俄烏戰爭加劇輻射外洩風險，回顧台灣今年適逢最後一個核電機組除役，將實現非核家園，立院藍白黨團竟通過不當法案，要強行通過核電廠延役等，嚴厲譴責枉顧全民安全的不負責任做法，呼籲各界記取車諾比教訓，反對重啟核電。

環盟指出，烏克蘭車諾比核災當年外洩大量輻射物質，影響面積超過4個台灣大小，900萬人受害，且污染仍是進行式，而烏俄戰爭爆發，俄軍入侵車諾比核電廠，還在其中破壞導致輻射外洩風險。

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回到台灣，環盟表示，今年適逢台灣最後一個核電機組，核三廠2號機，其運轉執照將於5月17日屆期而除役，台灣屆時將實現「非核家園」的目標。但立法院國民黨、民眾黨團聯手提出許多不當法案，包含修正「環境基本法」、「氣候變遷因應法」、「核子反應器設施管制法」，幫老舊核電廠延役鋪路，擬將非核家園4字從法律中徹底消除，甚至突然提出「核三重啟」公投案，有可能5月強行三讀通過。

環盟強調，嚴厲譴責藍白委員這種只顧政治鬥爭、枉顧全民安全的不負責任做法，點出核電廠皆在馬英九總統時代宣布不延役，民眾黨前主席柯文哲2014年反對核四，現任主席黃國昌過去也多次公開反核，呼籲藍白立委尊重民意，信守反核承諾，不應再為了杯葛執政黨，而以缺電和減碳為由毀棄承諾，延役或重啟老舊核廠。

環盟認為，台灣沒有發展核電的條件，難以承受重大核災的發生，特別是在台海日漸緊張的局勢下，讓老舊的核電廠延役更是置全民於更大的核災風險之中，呼籲社會各界記取車諾比核災的教訓，反對老舊核電廠延役修法及核三重啟公投，響應罷免擁核的立委，共同攜手為非核家園努力。

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