「粉紅超跑」香燈腳快兌獎！ 雲林至善送出6萬6666元交趾陶媽祖

白沙屯媽祖雲林至善文化協會準備2000多份結緣品要與來自全國各地香燈腳結緣。（記者黃淑莉攝）

2025/04/25 16:54

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林至善文化協會每年為迎接白沙屯媽祖北港進香，準備豐盛餐點、結緣品，今年加碼訂製價值6萬6666元的交趾陶媽祖神尊如意框、國寶藝師手製燈籠，今（25）日在朝天宮由雲林縣長張麗善、議長黃凱等人抽出得主。至善協會提醒中獎者5月3日中午12點前聯繫協會，逾時將重抽。

至善文化協會今天把2000多份要與白沙屯媽祖北港進香的香燈腳結緣品全部擺放在朝天宮正殿前，由朝天宮主持會茂法師灑淨祈福，接著由張麗善抽出協會為慶祝進香報名人數突破30萬元加碼訂製的白沙屯媽祖如意框，中獎者為「102203」。

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至善文化協會執行長蔡銘貴表示，這次結緣品很豐富，除交趾陶媽祖如意框，還請北港在地國寶級藝師手作傳統燈籠，還有香燈腳專用勇腳襪、福袋、交趾陶天官賜福平安牌、進香帽、乖乖、馬克杯、小神衣等，另拱天宮也贈送1個粉紅超跑迷你神轎。

今天在朝天宮抽出3件大禮得獎者，交趾陶媽祖如意框中獎者為「102203」、手製燈籠中獎者「191262」、粉紅超跑迷你神轎中獎者「199500」。蔡銘貴說，中獎號碼為香燈腳報名臂章上的編號，中獎者須在3日中午12點前與至善協會聯繫領獎事宜，逾時取消資格，3日下午5時在北港金德興銀樓重新抽獎。

另外5月3日下午2點在北港金德興銀樓前還有全民一起戳戳樂，就可獲得結緣品。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君表示，「北港進香」去年獲文化部公告為國家重要民俗，其中白沙屯媽祖北港進香最具指標性，今年縣府舉辦「2025與神同遊雲林」活動，讓民眾猜白沙屯媽祖會從雲東的林內、雲中的西螺或二崙，還是雲西的麥寮進出？活動期間只要上文觀處粉專完成3步驟即可參加抽獎，有機會換得粉紅超跑迷你神轎，及北港朝天宮提供限量乙已年北港進香旗。

白沙屯媽祖雲林至善文化協會準備2000多份結緣品要與來自全國各地香燈腳結緣，其中價值6萬6666元的交趾陶媽祖如意框及粉紅超跑迷你神轎、手製燈籠得主已抽出，中獎者要在3日中午12點前與至善協會連絡領獎。（記者黃淑莉攝）

北港朝天宮也特製乙已北港進香旗限量100支。（記者黃淑莉攝）

白沙屯媽祖雲林至善文化協會捐出去年結餘款給雲林家扶中心。（記者黃淑莉攝）

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