日月潭「紫醉金迷」！ 金針花、馬鞭草花海大爆發

日月潭頭社盆地金針花季，今年還有紫色的馬鞭草花海，超過10公頃草花大爆發，展現「紫醉金迷」美景。（記者劉濱銓攝）

2025/04/25 16:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區頭社盆地，近期適逢金針花季，農田裡大片金針花展現金橘花海，尤其今年還有紫色的馬鞭草，整片超過10公頃的草花大爆發，展現「紫醉金迷」美景，日月潭風景區管理處表示，最近除了草花盛開，環潭還可見白色油桐花，夜間則有賞螢活動，可讓民眾遊玩一整天。

農友指出，頭社盆地栽種金針花多年，至今農田面積已超過10公頃，品種除了傳統的金橘色，還有紅、紫、粉、黃色的彩色品種，花期從4月一直到6月。

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今年農田還種植5公頃的紫色馬鞭草，原本只是試種，沒想到本月中旬過後就大爆發，一大片紫色花海相當壯觀，花期可到5月中下旬，目前金橘色的金針花也是花開繁盛，花況可持續到6月。

日管處指出，日月潭4月繁花盛開，不僅頭社有金針花、馬鞭草，此時也是油桐花的綻放時節，不論環潭公路旁的山坡，或是風景區內的車埕遊憩區，都有白色的油桐花隨風搖曳、飄落，景象相當浪漫，晚間潭區還有賞螢活動，特別是今年雨水多，螢況相當好，今年潭區4、5月的賞螢季，可望讓賞螢民眾留下深刻印象。

日月潭頭社盆地金針花季，今年還有紫色的馬鞭草花海，超過10公頃草花大爆發，展現「紫醉金迷」美景。（記者劉濱銓攝）

日月潭頭社盆地紫色馬鞭草，繁茂花況相當美麗。（記者劉濱銓攝）

日月潭頭社盆地草花盛開，風景區內的車埕遊憩區也可見油桐花隨風搖曳、飄落，景象相當浪漫。（記者劉濱銓攝）

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