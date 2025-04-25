家扶調查半數兒少不知網路隱私設定 經常公開生日、照片與姓名

家扶基金會調查發現，半數兒少不知社群隱私設定，網路安全知識待加強。（記者吳柏軒攝）

2025/04/25 17:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕網路犯罪近5年成長超過3倍，兒少被害人更1年增加逾3成，家扶基金會今（25日）公布調查，發現9到17歲的未成年兒少，半數不知社群媒體隱私設定位置，48％沒聽過「數位足跡」，近1成當帳號被詐騙或冒充時不做任何處理等，還經常公開生日、照片與姓名等個人資料，呼籲家長跟孩子教學相長，過濾網路追蹤者、不輕易傳照片等，守護孩子。

家扶執行長周大堯表示，13年前起開始推動428為兒童保護日，早期宣導兒少實體傷害，近年重視網路性剝削、網路隱私權等，提升兒少網路安全意識。家扶社工處主任蔡雯璟說，警政署統計，網路犯罪近5年成長330％、兒少被害人1年增33.2％，故啟動《兒少數位足跡調查》，鎖定9到17歲兒少，蒐集8630份問卷進行分析。

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蔡雯璟表示，調查顯示，逾83％使用社群，並會在上面分享生活照片、心情文字甚至所在地點，並認為可在社群公開的前三項個資為生日、自己照片與姓名；但高達50.16％不知道社群媒體或網路平台的隱私設定位置，近4成沒有跟家長聊過網路，而當詢問情境，若自己帳號被拿去詐騙或冒充時，9.71％不打算處理，48.35％沒聽過數位足跡等。

諮商心理師王雅涵則分享短片故事，點出國中少女在網路認識4年男友，沒見面但都透過視訊看彼此洗澡甚至「電愛」（透過視訊與聲音雙方自慰給對方看），提醒兒少或害怕或被甜言蜜語騙，洩露許多隱私照，畫面都可能外流，兒少卻受威脅，又怕被家長罵，將過錯放到自身。

亞太影后張榕容則首次擔任家扶428兒保日愛心大使，她亦有女兒，深感兒少甚至成人都不露在網路未知的危險中，吐露自己IG跟臉書也被盜過，「那不是一通電話可以回來的事」，強調必須懂這些網路安全的知識，家長與孩子都要一起學習，好好在網路上保護自己。

家扶台北青角督導鮑智傳也說，曾有智能障礙孩子被網友誘騙，也誤以為是玩遊戲，不跟家長分享，慢慢步入網路陷阱，呼籲家長跟孩子的連結非常重要，但要用生活化語言討論網路，才能透過蛛絲馬跡察覺孩子遇到的特殊事情，避免風險；王雅涵建議，家長可跟孩子談社群媒體的使用權，但並非擁有權，制定手機是工具、非玩具等，也要將IG等社群帳號設定非公開，每個月親子一起檢視追蹤名單等，保障兒少網路安全。

家扶基金會提醒家長跟孩子要設定網路社群媒體的隱私，分享各種照片前都要三思後行。（記者吳柏軒攝）

諮商心理師王雅涵分享未成年少女可能在網路被誘騙拍下不雅照或影像，提醒家長注意。（記者吳柏軒攝）

亞太影后張榕容首次擔任家扶基金會428兒保日的愛心大使。（記者吳柏軒攝）

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