全職媽媽重返職場 穩定就業還獲得獎勵金3萬元

小勻於10年前離職後成為全職媽媽，子女長大後想重返職場，經新營就業中心輔導進入食品公司，穩定就業年餘，還成功領取「再就業獎勵金」3萬元。（圖由新營就業中心提供）

2025/04/25 16:34

〔記者王涵平／台南報導〕小勻於10年前離職後成為全職媽媽，子女長大後想重返職場，經新營就業中心輔導進入食品公司，穩定就業年餘，還成功領取「再就業獎勵金」3萬元。

新營就業中心指出，小勻因離開職場多年，失去求職信心，在新營就業中心就業服務員李美琴透過深度諮詢與盤點工作技能，發現她曾擔任生鮮超市的麵包賣場人員長達16年，具備烘焙經驗，協助優化履歷及進行面試輔導，並運用「婦女再就業計畫」推介至食品公司擔任烘焙作業人員，協調公司提供彈性工作時間方便接送小孩。

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小勻表示，現在的工作能發揮過去的專長，且公司離家近、上下班時間可以配合接送小孩，兼顧工作與家庭，在追求個人價值與照顧責任中找到平衡。食品公司業者鄭淑秋分享雇主心得，再就業婦女是極具潛力的人才資源，但因就業市場變遷與照顧家庭的時間限制，使重返職場之路充滿挑戰，公司樂意提供彈性工時的支持，讓員工在友善的環境中安心就業。

新營就業中心主任陳續文指出，「自主訓練獎勵」是鼓勵婦女精進職業技能，只要完成訓練並辦理求職登記，最高可領取3萬元獎勵金；「再就業獎勵」則是鼓勵婦女重返職場並穩定就業，依工時不同各別獎勵1.5萬至3萬元；「雇主工時調整獎勵」則是透過鼓勵企業提供彈性工作時間，提供每月3千元獎勵金，最長發給12個月。

鼓勵家庭成員退出工作場所180天以上的婦女再就業，勞動部推動婦女再就業計劃有多項獎勵。（圖由新營就業中心提供）

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