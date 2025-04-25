護理師要兼職抓老鼠？ 台大醫院：誤會

台大醫院近日傳出有老鼠出沒，護理部公告要求護理師協助環境清潔，引發台大醫院企業工會跳出來開嗆，直批讓護理人員「兼職抓老鼠」相當荒謬，不過院方出面澄清，醫院有簽約廠商定期滅鼠，工會的說法恐有誤解。（記者邱芷柔攝）

2025/04/25 16:27

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院近日傳出有老鼠出沒，護理部公告要求護理師協助環境清潔，讓護理師傻眼，台大醫院企業工會也跳出來開嗆，直批讓護理人員「兼職抓老鼠」相當荒謬，不過院方出面澄清，醫院有簽約廠商定期滅鼠，不曾要求員工捕鼠，工會的說法恐有誤解。

工會在臉書發文指出，4月18日護理部發布的門診晨會公告，內容要求各單位護理人員於開診前、午休後或診結時進行環境整理，月底還將進行整潔評核與交叉互評，工會秘書長邱宇弘痛批，護理師忙得不可開交，怎麼可能再空出時間打掃？

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邱宇弘表示，門診護理師開診前就已經有一堆準備工作，門診結束後也常因狀況變動沒辦法準時收工，現在又要求護理師利用空檔打掃，根本不切實際，只會增加工作壓力、干擾原本工作流程。他也強調，老鼠出沒不是擦擦灰塵就能解決的事，跟建築老舊、動線雜亂、食物沒收好都有關，應該交給專業滅鼠和清潔公司處理。

對此台大醫院醫務秘書陳彥元回應，近期確實因新大樓工程施工，傳出有老鼠出沒情況，因此護理部才提醒各單位加強環境整潔。但他強調，院方從未要求護理人員「抓老鼠」，工會的說法應是誤會，院方絕不會下這樣的命令。

陳彥元說，護理站的整潔不只是由護理師負責，實際上包括住院醫師、主治醫師等人也常在護理站用餐或停留，大家都有維持清潔的責任，由於工作繁忙，常有食物遺留，容易吸引鼠蟲，整潔工作確實不易。

他進一步說明，院方有簽約的清潔廠商，依照固定流程與時間定期協助清除病媒與垃圾，不會要求護理人員處理這類問題。若基層反映清潔頻率需加強，院方也會討論調整，他強調，維護病人安全的就醫環境是醫院的責任，而督導整潔純粹是提醒，與所謂的「比賽」或過去的5S制度無關。

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