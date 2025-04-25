中市清水爛尾樓住戶全撤 5/1依規執行封閉

台中市清水區中興街一處「爛尾樓」5、6樓3月22日凌晨坍塌，已大致清理完畢，預計5月封閉。（記者張軒哲攝）

2025/04/25 16:15

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區中興街一處「爛尾樓」5、6樓3月22日凌晨坍塌，所幸無人傷亡，建築師公會、土木技師公會、結構技師公會等3大公會現勘評估，中興街87、89、91、93、95號等建築物結構不宜再居住使用，通知建築物各所有權人立即停止使用，預計5月1日依規執行封閉。清水區公所於4月17日派員確認爛尾樓全棟大樓清空，目前請警方協助巡邏，避免遊民進駐衍生安全問題。另外，向大樓所有權人求償緊急清除工程費用。

清水這棟爛尾樓屋齡達48年，當時是建商與地主合建，因建商資金不足，蓋到一半就停了，5樓與6樓長年裸空，清水居民覺得很像廢墟大樓，屋主以便宜租金租給弱勢民眾，卻於3月22日發生塌陷事件，10戶住戶暗夜逃生。

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台中市府於3月25日大致完成機具清除減輕樓板載重作業。有關塌陷區餘留堆積土石無法以抓斗機具清除部份，26日改以人工吊籠方式，將清除人員吊至塌陷樓區以人工清除，再用吊籠吊掛混凝土廢棄物至地面清運，已於4月1日完成廢棄物及鄰地施作必要所堆積土方清運作業。

都發局表示，基於公共安全考量，已於3月28日現場張貼公函週知，並請公所協助轉知相關使用人配合，此段期間，若有擅自居住使用者，將依規處使用人6萬元以上、30萬元以下罰鍰。公告限4月30日前改善完成，若未依限改善，預計5月1日依規執行封閉。

清水區公所指出，10戶住戶除了1戶依親之外，其餘9戶全都協助完成租屋，扣掉租金補貼後，每戶每月租金只比原本4000元增加2000至3000元。

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