溫差過大酪梨受損 受理災害現金救助

酪梨開花後不結果就枯萎了。（記者葉永騫攝）

2025/04/25 16:11

〔記者葉永騫／屏東報導〕酪梨受到氣候溫差過大影響，酪梨結果不佳，損失高達約8-9成，屏東縣籍立委鍾佳濱、徐富癸、蘇清泉會同農業部等相關單位現場勘查確認災情嚴重，將依農業天然災害現金救助辦法辦理，即日起到5月8日止各鄉鎮市公所受理農民申請。

今年初氣候異常，寒害加上冷熱交替劇烈，導致酪梨授粉率偏低、落果嚴重，平均每棵果樹產量大幅減少，每棵樹結果不足50顆，而且容易掉果，遠低於往年每棵結果200至300顆的水準，對農民生計造成重大衝擊，立委鍾佳濱、徐富癸等邀集農糧署、高雄區農改場、縣政府等農政單位前往現場勘查，確認損失嚴重。

請繼續往下閱讀...

立委鍾佳濱表示，屏東縣酪梨以里港、九如、高樹與萬丹為主要產地，這次因為溫差過大造成果樹不開花，4-5月已進入結果階段，如今整株果樹僅2-3株小果，可謂「碩果僅存」，經向中央爭取後已核定救助，農民應趕快鄉公所申報。

立委徐富癸說，屏東的酪梨種植面積佔全台第三，以加林一號酪梨為主，屬於早生品種，產季自4月中旬開始，卻因寒害導致整體結果率受損，氣候變遷對農業的影響越來越明顯，今年已有多種農作物嚴重受損，面對突如其來的災損，政府必須即時伸出援手。

農業部在接到立委反映現勘後，同意爭取以「現金救助」方式來協助受災農民，減輕損失，每公頃補助8萬元，即日起到5月8日止在各鄉鎮市公所受理申請，受損民要拍攝農損照片、相關證件。

立委徐富癸勘查酪梨受損情形。（徐富癸服務處提供）

立委鍾佳濱勘查酪梨受損情形。（鍾佳濱服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法