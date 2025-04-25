台中通APP互惠南投 議員促嚴防中市民個資外洩

市議員張玉嬿（左起）、黃守達、謝志忠批評台中通通南投，縣市分擔機制不明，慷台中市民之慨。（記者張軒哲攝）

2025/04/25 16:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中通APP去年底開始通南投，台中市民跟南投縣民可以透過台中通來使用各項市政與縣政服務。今日市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任批評台中通通南投，縣市分擔機制不明，慷台中市民之慨。議員們也質疑，未來台中市民個資是不是也被南投掌握，168萬會員已在不知情的狀況下「被同意」南投縣的隱私權宣告，台中市民的個資與隱私誰來把關。

黃守達指出，台中通去年底開始通南投，台中市民跟南投縣民可以透過台中通來使用各項市政與縣政服務。去年12月底政策上路，讓南投縣府串接台中通後，理當要發布隱私權宣告變更，並取得台中通既有會員同意。但包括自己在內的原有會員，卻未收到變更同意通知。

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黃守達現場打開台中通APP，請市府官員檢視隱私權政策，裡頭不僅記載「台中市政府隱私權政策」，竟然還莫名多了「南投縣政府隱私權政策」，卻從未另取得會員同意，顯然有違《個資法》第15條公務機關搜集個資之規定。

黃守達質疑，去年底台中通會員就有168萬人，等於有168萬會員個資在未經告知同意的狀況下，就奉送給南投。另外，資料蒐集類別，也沒有載明一般會員與全功能會員必填的「職業」類別，在個資同意上顯有漏洞。

台中市府數位局說明，南投縣串接台中通所需的系統開發經費，全數由南投縣政府自行負擔。在個資安全方面，目前在台中通平台串接的南投生活資訊服務，如民眾要使用南投縣圖書館系統，需先向南投縣圖書館申辦借閱證，方可透過台中通進行借書狀況查詢；另停車費是以會員自行登錄的車號即時向南投縣停管系統查詢，其他僅為網址導流，同時台中通的資料庫，皆有限制措施，僅允許必要的伺服器及開發人員連線，機敏資料傳輸及儲存均加密處理，以保障會員的個資安全。

數位局強調，在隱私權保護方面為回應使用者關注，配合中央法規規定，持續滾動式檢視隱私權宣告內容及使用者同意機制，強化用戶權益的保障。

台中市民跟南投縣民可以透過台中通來使用各項市政與縣政服務。（記者張軒哲翻攝）

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