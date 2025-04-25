台南梅嶺桐花盛開8成 預計4月底滿開

台南楠西梅嶺大湖桶油桐花目前綻放率約8成，預計4月底滿開。（圖由台南市政府提供）

2025/04/25 15:51

〔記者王姝琇／台南報導〕每年4月初，楠西梅嶺大湖桶是全台最早盛開油桐花的地區。但今年受氣候影響花期延遲至少2週，目前大湖桶桐花步道休憩區的油桐花綻放率約8成，預計4月底滿開。

南市客委會主委陳新裕表示，今年推出2條「桐花小旅行」路線反應熱烈，共計16梯次、304個名額已全數售罄，即將滿開的桐花，配上百年老梅園正在成熟採收的梅子，繁花盛開、梅香四溢。

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陳新裕提及，除了到山上賞桐花、走步道、吃美食，民眾還能透過線上方式拿到精美紀念物，即日起至4月30日，只要至台南市客委會臉書粉絲專頁，公開分享指定貼文並完成活動任務，即可參加「2025台南市桐花祭」抽獎，有機會獲得今年限定珍藏「桐吹雪手帕」與「花浴明信片」。

梅嶺福來梅子雞餐廳負責人陳居峰也分享，早年為讓南部民眾不必遠赴北部，也能欣賞白雪靄靄的桐花美景，特別前往高海拔山區尋找原生桐花，並陸續引進新品種進行栽植。目前桐花樹主要分布於福來老梅園旁的山坡與停車場下方，歷經多年用心栽培，每逢花期已成為在地獨特風景。

滿山桐花與結實纍纍的青梅交織成一幅絕美畫面，成為梅嶺春季的獨特風景。（圖由台南市政府提供）

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